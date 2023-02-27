Ангольская Lulo поддержала Lucapa, поскольку доходы Mothae упали

Компания Lucapa Diamond достигла показателя EBITDA за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, в размере 9,9 млн долларов США по сравнению с 16,6 млн долларов в предыдущем году.

Компания Sociedade Mineira Do Lulo (SML), принадлежащая группе на 40%, достигла EBITDA в размере 35,2 млн долларов по сравнению с 37,2 млн долларов в предыдущем году.

Приходящаяся на долю Lucapa доля составила 14,1 млн долларов.

Компания Mothae, на 70% принадлежащая компании, зафиксировала EBITDA в размере 2,4 млн долларов в 2022 году по сравнению с 5,6 млн долларов в 2021 году.

Приходящаяся на долю Lucapa сумма убытка составила 1,7 млн долларов.

Группа зафиксировала убыток после налогообложения в размере 15,1 млн долларов за год из прибыли в размере 2,8 млн долларов годом ранее после признания убытка от обесценения в размере 10,6 млн долларов в отношении Mothae и нереализованного убытка от курсовых разниц в размере 3 млн долларов по межгрупповому кредиту от Lucapa для Mothae из-за ослабления южноафриканского ранда по отношению к доллару США.

В 2022 году партнерству по огранке алмазов от Lulo было выделено меньше камней из-за того, что несколько ценных алмазов были проданы через компанию Sodiam.

В 2022 году SML заработала 1,4 млн долларов от партнерства по огранке алмазов по сравнению с 2,5 млн долларов в 2021 году, в то время как Mothae получила 800 тыс. долларов за год по сравнению с 1,6 млн долларов годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

