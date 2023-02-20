Эксклюзив
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
Вчера
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
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06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
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30 января 2023
«Норникель» изучает возможность производить катализаторы для водородной энергетики
«Рынок водородной энергетики еще только формируется, но уже очевидно, что водород рано или поздно займет свою технологическую нишу, в которой станет выгодной альтернативой традиционным источникам энергии. У нас есть хорошая возможность стать одним из ключевых игроков в этой отрасли, которая сейчас открыта для вывода новых инновационных продуктов - как раз таких, над созданием которых мы работаем», - прокомментировал вице-президент по инновациям «Норникеля» Виталий Бусько.
Сегодня на рынке водородной энергетики есть катализаторы на основе платины и иридия. «Норникель» рассматривает возможность повысить эффективность катализаторов, частично заменив эти металлы родственным палладием. Благодаря экстремально высокой химической стойкости палладий более эффективен в катализаторах, чем другие металлы платиновой группы.
«Норникель» видит перспективы развития не только катализаторов, но и других сегментов водородной энергетики - технологий мембранного получения высокочистого водорода, его хранения и транспортировки.
Для первого прототипа катализатора специалисты «Норникеля» использовали прекурсоры сторонних производителей. Свойства катализатора не уступают коммерческим аналогам. «Норникель» планирует протестировать прототипы на китайском рынке, чтобы взвесить перспективы коммерческого производства.
Согласно плану исследований, следующие прототипы и первые пробные прекурсоры будут готовы в этом году.
Водородная энергетика может стать одним из способов добиться кардинального сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу и решить проблему изменения климата.
Концепция развития водородной энергетики в России утверждена на уровне правительства в 2021 году. Среди прочих стратегических инициатив она предполагает создание и развитие в стране водородных промышленных и технологических кластеров, отмечает nornickel.ru.
Алекс Шишло для Rough&Polished