Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

Caledonia сообщила о гибели людей на руднике Бланкет

Сегодня
Новости
Компания Caledonia Mining сообщила об аварии на руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве, в результате которой погиб один сотрудник.
В компании заявили, что авария была связана с вторичным взрывом.
«Дополнительные подробности не могут быть обнародованы до завершения расследования этой аварии соответствующими органами, — заявили в Caledonia. — Caledonia выражает соболезнования семье и коллегам покойного».
Ожидается, что в этом году Caledonia произведет от 87 500 до 97 000 унций золота на руднике Бланкет и оксидном проекте Бильбоэс (Bilboes).
Бланкет будет обеспечивать большую долю добычи с прогнозом от 75 до 80 тыс. унций, а Бильбоэс принесет от 12 500 до 17 000 унций.
В 2022 году Caledonia зарегистрировала рекордное производство золота  — 80 775 унций, что на 19,7% больше, чем в 2021 году, когда было произведено 67 476 унций.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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