Caledonia сообщила о гибели людей на руднике Бланкет

Компания Caledonia Mining сообщила об аварии на руднике Бланкет (Blanket) в Зимбабве, в результате которой погиб один сотрудник.

В компании заявили, что авария была связана с вторичным взрывом.

«Дополнительные подробности не могут быть обнародованы до завершения расследования этой аварии соответствующими органами, — заявили в Caledonia. — Caledonia выражает соболезнования семье и коллегам покойного».

Ожидается, что в этом году Caledonia произведет от 87 500 до 97 000 унций золота на руднике Бланкет и оксидном проекте Бильбоэс (Bilboes).

Бланкет будет обеспечивать большую долю добычи с прогнозом от 75 до 80 тыс. унций, а Бильбоэс принесет от 12 500 до 17 000 унций.

В 2022 году Caledonia зарегистрировала рекордное производство золота — 80 775 унций, что на 19,7% больше, чем в 2021 году, когда было произведено 67 476 унций.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

