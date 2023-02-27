Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

B2Gold выполнила план производства золота на 2022 год

Сегодня
Новости
В 2022 году компания B2Gold произвела чуть более 1,02 млн унций золота, что близко к середине годового прогнозного диапазона от 990 тыс. до 1,05 млн унций.
Это был седьмой год подряд, когда компания соблюдала или превышала годовой план производства. B2Gold рассчитывает сохранить высокие операционные показатели в 2023 году, а общий объем производства золота, по прогнозам, составит от 1 до 1,1 млн унций.
Компания покрыла свои общие консолидированные затраты за весь год в размере 660 долларов США на унцию золота, что соответствует верхней границе годового прогнозного диапазона в диапазоне от 620 до 660 долларов на унцию золота.
Совет директоров B2Gold объявил дивиденды в денежной форме за первый квартал 2023 года в размере 0,04 доллара США на обыкновенную акцию (или ожидаемые 0,16 доллара США на акцию в годовом исчислении), которые должны быть выплачены 17 марта 2023 года.
Ожидается, что квартальная ставка дивидендов будет сохранена на уровне 0,04 доллара на обыкновенную акцию (или 0,16 доллара на обыкновенную акцию в годовом исчислении), что представляет собой один из самых высоких показателей в секторе золотодобычи.
Это связано с сильной чистой положительной денежной наличностью компании, доступной ликвидностью и текущими высокими ценами на золото.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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