B2Gold выполнила план производства золота на 2022 год

В 2022 году компания B2Gold произвела чуть более 1,02 млн унций золота, что близко к середине годового прогнозного диапазона от 990 тыс. до 1,05 млн унций.

Это был седьмой год подряд, когда компания соблюдала или превышала годовой план производства. B2Gold рассчитывает сохранить высокие операционные показатели в 2023 году, а общий объем производства золота, по прогнозам, составит от 1 до 1,1 млн унций.

Компания покрыла свои общие консолидированные затраты за весь год в размере 660 долларов США на унцию золота, что соответствует верхней границе годового прогнозного диапазона в диапазоне от 620 до 660 долларов на унцию золота.

Совет директоров B2Gold объявил дивиденды в денежной форме за первый квартал 2023 года в размере 0,04 доллара США на обыкновенную акцию (или ожидаемые 0,16 доллара США на акцию в годовом исчислении), которые должны быть выплачены 17 марта 2023 года.

Ожидается, что квартальная ставка дивидендов будет сохранена на уровне 0,04 доллара на обыкновенную акцию (или 0,16 доллара на обыкновенную акцию в годовом исчислении), что представляет собой один из самых высоких показателей в секторе золотодобычи.

Это связано с сильной чистой положительной денежной наличностью компании, доступной ликвидностью и текущими высокими ценами на золото.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

