В этом году вновь заработала 7-я Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу

Долгожданная «Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу», которая была совместно проведена Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и Гуандунской биржей драгоценных камней и нефрита (Guangdong Gems & Jade Exchange, GDGJE), вновь открылась 23 февраля 2023 года под руководством Народного правительства округа Паньюй, Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China), Китайской ассоциации золота (China Gold Association), Гуандунской торговой холдинговой группы (Guangdong Trading Holding Group) и при поддержке Всемирной федерации алмазных бирж (The World Federation of Diamond Bourses), Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange), Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council), говорится в пресс-релизе GZDE.

На церемонии открытия присутствовали гости из Народного правительства муниципалитета Гуанчжоу, Народного правительства округа Паньюй, Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, Всемирной федерации алмазных бирж, Совета по природным алмазам, Гуандунской торговой холдинговой группы и других компаний и организаций.

GZDE провела церемонию подписания проектов, в том числе проекта Informatization of Construction, между компанией Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. с филиалом в Паньюе, Гуанчжоу, компанией Strategic China Construction Bank Corporation с филиалом в Паньюе, Гуанчжоу, специальным поставщиком Международного геммологического института, компанией Famous Diamond Jewellery Limited и компанией Public Bonded Guangzhou Ai Ying Jewellery Co., Ltd.

GDGJE также провела церемонию подписания соглашений для компаний и организаций, желающих присоединиться к Национальному центру исследований и разработок инноваций в ювелирной промышленности, и более тридцати из них приняли участие в церемонии, привлекшей огромное внимание.

На главном форуме состоялась совместная церемония запуска Международной ювелирной зоны Китайской выставки импорта и экспорта драгоценных камней, ювелирных изделий и произведений искусства, а также трансграничной комплексной сервисной платформы для АСЕАН, Хайнаньской международной выставки ювелирных украшений и церемония открытия Ассоциации дизайнеров и мастеров ювелирных изделий Паньюй, Гуанчжоу (Guangzhou Panyu Jewelry Designers and Craftsmen Association).

Кроме того, GZDE официально запустила 2-ю Китайскую международную конференцию по развитию и инновациям в индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов 2023 года, чтобы стимулировать стабильный, растущий и долгосрочный спрос на индустрию выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае.

GZDE и GDGJE также провели церемонию награждения почетных партнеров 2022 года, церемонию награждения 1-го конкурса перекрестного дизайна ювелирных изделий и аксессуаров с выращенными в лаборатории бриллиантами, выставку ювелирные украшения Zodiac в год кролика 2023 года, конкурс дизайна цифровой живописи и торговую выставку ювелирных изделий и бриллиантов.

2023 год — это новый старт и новое путешествие! На 7-й Международной конференции по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу подробно были проанализированы возможности и проблемы цепочки поставок в ювелирной и алмазной промышленности в условиях нового бума развития высокого качества. Также было исследовано направление развития мировой промышленности и международного промышленно-экономического сотрудничества и представлена эффективная перекрестная коммуникационная платформа и руководство для китайской ювелирной промышленности для дальнейшей консолидации и расширения своих ресурсных преимуществ на внутреннем рынке, стабилизации производственной цепочки и цепочки поставок, и была поставлена цель добиться качественного развития.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished