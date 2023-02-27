В этом году вновь заработала 7-я Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу

Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

В этом году вновь заработала 7-я Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу

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Долгожданная «Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу», которая была совместно проведена Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и Гуандунской биржей драгоценных камней и нефрита (Guangdong Gems & Jade Exchange, GDGJE), вновь открылась 23 февраля 2023 года под руководством Народного правительства округа Паньюй, Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems & Jewelry Trade Association of China), Китайской ассоциации золота (China Gold Association), Гуандунской торговой холдинговой группы (Guangdong Trading Holding Group) и при поддержке Всемирной федерации алмазных бирж (The World Federation of Diamond Bourses), Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange), Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council), говорится в пресс-релизе GZDE.
На церемонии открытия присутствовали гости из Народного правительства муниципалитета Гуанчжоу, Народного правительства округа Паньюй, Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, Всемирной федерации алмазных бирж, Совета по природным алмазам, Гуандунской торговой холдинговой группы и других компаний и организаций.
GZDE провела церемонию подписания  проектов, в том числе проекта Informatization of Construction, между компанией Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. с филиалом в Паньюе, Гуанчжоу, компанией Strategic China Construction Bank Corporation с филиалом в Паньюе, Гуанчжоу, специальным поставщиком Международного геммологического института, компанией Famous Diamond Jewellery Limited и компанией Public Bonded Guangzhou Ai Ying Jewellery Co., Ltd.
GDGJE также провела церемонию подписания соглашений для компаний и организаций, желающих присоединиться к Национальному центру исследований и разработок инноваций в ювелирной промышленности, и более тридцати из них приняли участие в церемонии, привлекшей огромное внимание.
На главном форуме состоялась совместная церемония запуска Международной ювелирной зоны Китайской выставки импорта и экспорта драгоценных камней, ювелирных изделий и произведений искусства, а также трансграничной комплексной сервисной платформы для АСЕАН, Хайнаньской международной выставки ювелирных украшений и церемония открытия Ассоциации дизайнеров и мастеров ювелирных изделий Паньюй, Гуанчжоу (Guangzhou Panyu Jewelry Designers and Craftsmen Association).
Кроме того, GZDE официально запустила 2-ю Китайскую международную конференцию по развитию и инновациям в индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов 2023 года, чтобы стимулировать стабильный, растущий и долгосрочный спрос на индустрию выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае.
GZDE и GDGJE также провели церемонию награждения почетных партнеров 2022 года, церемонию награждения 1-го конкурса перекрестного дизайна ювелирных изделий и аксессуаров с выращенными в лаборатории бриллиантами, выставку ювелирные украшения Zodiac в год кролика 2023 года, конкурс дизайна цифровой живописи и торговую выставку ювелирных изделий и бриллиантов.
2023 год — это новый старт и новое путешествие! На 7-й Международной конференции по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу подробно были проанализированы возможности и проблемы цепочки поставок в ювелирной и алмазной промышленности в условиях нового бума развития высокого качества. Также было исследовано направление развития мировой промышленности и международного промышленно-экономического сотрудничества и представлена эффективная перекрестная коммуникационная платформа и руководство для китайской ювелирной промышленности для дальнейшей консолидации и расширения своих ресурсных преимуществ на внутреннем рынке, стабилизации производственной цепочки и цепочки поставок, и была поставлена цель добиться качественного развития.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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