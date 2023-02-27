В этом году вновь заработала 7-я Международная конференция по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу

На церемонии открытия присутствовали гости из Народного правительства муниципалитета Гуанчжоу, Народного правительства округа Паньюй, Китайской ассоциации торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями, Всемирной федерации алмазных бирж, Совета по природным алмазам, Гуандунской торговой холдинговой группы и других компаний и организаций.
GZDE провела церемонию подписания проектов, в том числе проекта Informatization of Construction, между компанией Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. с филиалом в Паньюе, Гуанчжоу, компанией Strategic China Construction Bank Corporation с филиалом в Паньюе, Гуанчжоу, специальным поставщиком Международного геммологического института, компанией Famous Diamond Jewellery Limited и компанией Public Bonded Guangzhou Ai Ying Jewellery Co., Ltd.
GDGJE также провела церемонию подписания соглашений для компаний и организаций, желающих присоединиться к Национальному центру исследований и разработок инноваций в ювелирной промышленности, и более тридцати из них приняли участие в церемонии, привлекшей огромное внимание.
На главном форуме состоялась совместная церемония запуска Международной ювелирной зоны Китайской выставки импорта и экспорта драгоценных камней, ювелирных изделий и произведений искусства, а также трансграничной комплексной сервисной платформы для АСЕАН, Хайнаньской международной выставки ювелирных украшений и церемония открытия Ассоциации дизайнеров и мастеров ювелирных изделий Паньюй, Гуанчжоу (Guangzhou Panyu Jewelry Designers and Craftsmen Association).
Кроме того, GZDE официально запустила 2-ю Китайскую международную конференцию по развитию и инновациям в индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов 2023 года, чтобы стимулировать стабильный, растущий и долгосрочный спрос на индустрию выращенных в лаборатории бриллиантов в Китае.
GZDE и GDGJE также провели церемонию награждения почетных партнеров 2022 года, церемонию награждения 1-го конкурса перекрестного дизайна ювелирных изделий и аксессуаров с выращенными в лаборатории бриллиантами, выставку ювелирные украшения Zodiac в год кролика 2023 года, конкурс дизайна цифровой живописи и торговую выставку ювелирных изделий и бриллиантов.
2023 год — это новый старт и новое путешествие! На 7-й Международной конференции по ювелирным изделиям и бриллиантам в Гуанчжоу подробно были проанализированы возможности и проблемы цепочки поставок в ювелирной и алмазной промышленности в условиях нового бума развития высокого качества. Также было исследовано направление развития мировой промышленности и международного промышленно-экономического сотрудничества и представлена эффективная перекрестная коммуникационная платформа и руководство для китайской ювелирной промышленности для дальнейшей консолидации и расширения своих ресурсных преимуществ на внутреннем рынке, стабилизации производственной цепочки и цепочки поставок, и была поставлена цель добиться качественного развития.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished