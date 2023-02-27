Индонезия быстро движется к статусу страны с высоким уровнем доходов благодаря высокому экспорту никеля

«Мы используем опыт с никелем в качестве прототипа, — сказал министр инвестиций Бахлил Лахадалия (Bahlil Lahadalia). – Это глупо, имея сырье, продвать его для переработки за границу, а затем импортировать обратно. Где мы забыли свои мозги?»
По некоторым признакам усилия правительства могут сработать. В прошлом году страна зафиксировала самый большой торговый профицит за всю историю, при этом инвестиции выросли на 44% до рекордных 80 млрд долларов, в том числе в производство никеля и меди, которые в основном находятся на островах за пределами Явы. В прошлом году инвестиции в переработку никеля в Северном Малуку расширили экономику провинции на 29%.
Однако непредвиденная прибыль Индонезии от никеля была отчасти результатом внезапного скачка мирового спроса из-за таких факторов, как наращивание производства аккумуляторов для электромобилей и печально известный дефицит на Лондонской бирже металлов, который дал Индонезии сильную позицию на переговорах, чтобы подтолкнуть горнодобывающие компании строить перерабатывающие заводы.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished