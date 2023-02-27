Индонезия быстро движется к статусу страны с высоким уровнем доходов благодаря высокому экспорту никеля

За пять лет стоимость экспорта индонезийского никеля выросла в 10 раз из-за строительства множества перерабатывающих заводов, поэтому теперь страна планирует использовать тот же план для обработки всего, от меди до рыбы. К 2045 году Индонезия планирует удвоить свой ВВП на душу населения до 10 тыс. долларов США и в то же время создать новые центры роста за пределами Явы.

«Мы используем опыт с никелем в качестве прототипа, — сказал министр инвестиций Бахлил Лахадалия (Bahlil Lahadalia). – Это глупо, имея сырье, продвать его для переработки за границу, а затем импортировать обратно. Где мы забыли свои мозги?»

«Раньше мы продавали историю Индонезии цифрами: 280 млн человек, тысячи островов и так далее. Это продвижение истории, а не инвестиций, — сказал Лахадалия. – Теперь мы говорим предпринимателям: «Какой отраслью вы хотите заниматься? Вот что вы можете сделать, и вот где вы можете это сделать».По некоторым признакам усилия правительства могут сработать. В прошлом году страна зафиксировала самый большой торговый профицит за всю историю, при этом инвестиции выросли на 44% до рекордных 80 млрд долларов, в том числе в производство никеля и меди, которые в основном находятся на островах за пределами Явы. В прошлом году инвестиции в переработку никеля в Северном Малуку расширили экономику провинции на 29%.Однако непредвиденная прибыль Индонезии от никеля была отчасти результатом внезапного скачка мирового спроса из-за таких факторов, как наращивание производства аккумуляторов для электромобилей и печально известный дефицит на Лондонской бирже металлов, который дал Индонезии сильную позицию на переговорах, чтобы подтолкнуть горнодобывающие компании строить перерабатывающие заводы.