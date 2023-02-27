Индонезия быстро движется к статусу страны с высоким уровнем доходов благодаря высокому экспорту никеля

Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

Индонезия быстро движется к статусу страны с высоким уровнем доходов благодаря высокому экспорту никеля

Сегодня
Новости
За пять лет стоимость экспорта индонезийского никеля выросла в 10 раз из-за строительства множества перерабатывающих заводов, поэтому теперь страна планирует использовать тот же план для обработки всего, от меди до рыбы. К 2045 году Индонезия планирует удвоить свой ВВП на душу населения до 10 тыс. долларов США и в то же время создать новые центры роста за пределами Явы.
«Мы используем опыт с никелем в качестве прототипа, — сказал министр инвестиций Бахлил Лахадалия (Bahlil Lahadalia). – Это глупо, имея сырье, продвать его для переработки за границу, а затем импортировать обратно.  Где мы забыли свои мозги?»
«Раньше мы продавали историю Индонезии цифрами: 280 млн человек, тысячи островов и так далее. Это продвижение истории, а не инвестиций, — сказал Лахадалия. – Теперь мы говорим предпринимателям: «Какой отраслью вы хотите заниматься?  Вот что вы можете сделать, и вот где вы можете это сделать».
По некоторым признакам усилия правительства могут сработать. В прошлом году страна зафиксировала самый большой торговый профицит за всю историю, при этом инвестиции выросли на 44% до рекордных 80 млрд долларов, в том числе в производство никеля и меди, которые в основном находятся на островах за пределами Явы. В прошлом году инвестиции  в переработку никеля в Северном Малуку расширили экономику провинции на 29%.
Однако непредвиденная прибыль Индонезии от никеля была отчасти результатом внезапного скачка мирового спроса из-за таких факторов, как наращивание производства аккумуляторов для электромобилей и печально известный дефицит на Лондонской бирже металлов, который дал Индонезии сильную позицию на переговорах, чтобы подтолкнуть горнодобывающие компании строить перерабатывающие заводы.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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