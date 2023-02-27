Китайская группа компаний и LME встретятся, чтобы попытаться найти выход из никелевого кризиса

Чен Хунлян (Chen Hongliang), президент компании Zhejiang Huayou Cobalt Co., планирует провести переговоры на встрече в начале следующей недели с генеральным директором Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) Мэтью Чемберленом (Matthew Chamberlain), чтобы обсудить заявку на регистрацию компании для поставки никеля на биржу.

Визит Хунляна в Лондоне может стать первым шагом к тому, чтобы привлечь на LME волну новых поставок никеля, что могло бы повысить ликвидность и помочь восстановить связь с другими частями мирового рынка никеля.

Встреча следует за еще одним важным шагом для никелевого контракта LME после того, как 23 февраля биржа объявила , что она, наконец, вернется к обычному торговому дню с 20 марта.

Спустя год после краткосрочного сжатия коротких позиций, которое поставило LME на грань краха, рынок никеля практически не функционирует, объемы торгов резко упали, а цены регулярно испытывают резкие скачки.

Рынок никеля оставался закрытым в азиатские часы, когда цены резко выросли во время сжатия, что усложнило арбитраж между лондонскими и шанхайскими контрактами и способствовало падению объемов. Согласно сообщениям, LME открыта для идеи листинга компании Huayou.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

