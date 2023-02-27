Китайская группа компаний и LME встретятся, чтобы попытаться найти выход из никелевого кризиса

Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

27 февраля 2023

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

Китайская группа компаний и LME встретятся, чтобы попытаться найти выход из никелевого кризиса

Сегодня
Новости
Чен Хунлян (Chen Hongliang), президент компании Zhejiang Huayou Cobalt Co., планирует провести переговоры на встрече в начале следующей недели с генеральным директором Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) Мэтью Чемберленом (Matthew Chamberlain), чтобы обсудить заявку на регистрацию компании для поставки никеля на биржу.
Визит Хунляна в Лондоне может стать первым шагом к тому, чтобы привлечь на LME волну новых поставок никеля, что могло бы повысить ликвидность и помочь восстановить связь с другими частями мирового рынка никеля.
Встреча следует за еще одним важным шагом для никелевого контракта LME после того, как 23 февраля биржа объявила , что она, наконец, вернется к обычному торговому дню с 20 марта.
Спустя год после краткосрочного сжатия коротких позиций, которое поставило LME на грань краха, рынок никеля практически не функционирует, объемы торгов резко упали, а цены регулярно испытывают резкие скачки.
Рынок никеля оставался закрытым в азиатские часы, когда цены резко выросли во время сжатия, что усложнило арбитраж между лондонскими и шанхайскими контрактами и способствовало падению объемов. Согласно сообщениям, LME открыта для идеи листинга компании Huayou.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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