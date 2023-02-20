Mastercard SpendingPulse: в январе продажи ювелирных изделий в США выросли на +6,5% в годовом исчислении

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По данным информационной службы Mastercard SpendingPulse, которая замеряет розничные продажи в магазинах и в онлайн-формате по всем формам оплаты без учета инфляции, после 9 месяцев стагнации розничные продажи ювелирных изделий в США в январе выросли на 6,5% в годовом исчислении, что потенциально отражает ранние покупки в день Святого Валентина.

В целом розничные продажи в США без учета автомобильной промышленности выросли на 8,8%.

«Потребительские расходы останутся устойчивыми в первые несколько недель 2023 года. Данные Mastercard SpendingPulse показывают, что общая ситуация в розничной торговле остается в основном позитивной, поскольку январь стал месяцем уверенного роста по всей стране», - прокомментировал Стив Садов (Steve Sadove), старший советник Mastercard и бывший генеральный директор Saks, Inc.



Алекс Шишло для Rough&Polished





