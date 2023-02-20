Эксклюзив
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
Сегодня
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
Mastercard SpendingPulse: в январе продажи ювелирных изделий в США выросли на +6,5% в годовом исчислении
В целом розничные продажи в США без учета автомобильной промышленности выросли на 8,8%.
«Потребительские расходы останутся устойчивыми в первые несколько недель 2023 года. Данные Mastercard SpendingPulse показывают, что общая ситуация в розничной торговле остается в основном позитивной, поскольку январь стал месяцем уверенного роста по всей стране», - прокомментировал Стив Садов (Steve Sadove), старший советник Mastercard и бывший генеральный директор Saks, Inc.
Алекс Шишло для Rough&Polished