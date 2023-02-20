Эксклюзив
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
Вчера
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
Newmont представила результаты за 2022 год и прогноз на 2023 год
Компания произвела 6,0 млн унций золота и 1,3 млн унций золотого эквивалента из меди, серебра, свинца и цинка, достигнув первоначального целевого уровня производства, установленного в декабре 2021 года.
Совокупные удельные затраты на производство золота составили $1211 за унцию, что соответствует обновленному диапазону прогнозов, несмотря на глобальное давление на цены в течение года.
Как сообщалось ранее, прогноз производства на 2023 год составит от 5,7 до 6,3 млн унций золота.
«Newmont благополучно выполнила наши обязательства в 2022 году и завершила год с позиции силы, выполнив наши производственные планы на весь год и сгенерировав скорректированную EBITDA в размере $4,6 млрд и свободный денежный поток в размере $1,1 млрд. Заглядывая в будущее до 2023 года и далее, мы ожидаем неуклонного увеличения производства и снижения затрат за счет нашего сбалансированного глобального портфеля активов мирового класса и надежной проектной цепочки. Мы по-прежнему привержены нашему дисциплинированному и сбалансированному подходу к распределению капитала, позволяющему нам поддерживать баланс инвестиционного уровня, постоянно реинвестируя в бизнес и обеспечивая высокую доходность акционерам благодаря нашей ведущей в отрасли системе выплаты дивидендов», – заявил Том Палмер (Tom Palmer), президент и главный исполнительный директор Newmont.
Алекс Шишло для Rough&Polished