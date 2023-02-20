Newmont представила результаты за 2022 год и прогноз на 2023 год

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Корпорация Newmont объявила результаты за 2022 год и прогноз на 2023 год.

Компания произвела 6,0 млн унций золота и 1,3 млн унций золотого эквивалента из меди, серебра, свинца и цинка, достигнув первоначального целевого уровня производства, установленного в декабре 2021 года.

Совокупные удельные затраты на производство золота составили $1211 за унцию, что соответствует обновленному диапазону прогнозов, несмотря на глобальное давление на цены в течение года.

Как сообщалось ранее, прогноз производства на 2023 год составит от 5,7 до 6,3 млн унций золота.

«Newmont благополучно выполнила наши обязательства в 2022 году и завершила год с позиции силы, выполнив наши производственные планы на весь год и сгенерировав скорректированную EBITDA в размере $4,6 млрд и свободный денежный поток в размере $1,1 млрд. Заглядывая в будущее до 2023 года и далее, мы ожидаем неуклонного увеличения производства и снижения затрат за счет нашего сбалансированного глобального портфеля активов мирового класса и надежной проектной цепочки. Мы по-прежнему привержены нашему дисциплинированному и сбалансированному подходу к распределению капитала, позволяющему нам поддерживать баланс инвестиционного уровня, постоянно реинвестируя в бизнес и обеспечивая высокую доходность акционерам благодаря нашей ведущей в отрасли системе выплаты дивидендов», – заявил Том Палмер (Tom Palmer), президент и главный исполнительный директор Newmont.



Алекс Шишло для Rough&Polished





