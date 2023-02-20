Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

Вчера

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

Геммологический Центр МГУ сертифицировал самый крупный в мире синтетический бриллиант

Сегодня
Новости

В ноябре 2022 года Геммологический Центр МГУ сертифицировал самый крупный в мире синтетический ограненный алмаз «Чемпион» весом в 16.04 каратов с высокими характеристиками D/VS1.
Бриллиант был создан из лабораторно выращенного алмаза весом 50,39 карата, созданного по эксклюзивной технологии методом HPHT специалистами российской компании Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования».
В январе 2023 года создан новый “рекордсмен” по сочетанию массы, высочайшего цвета и высокой чистоты среди синтетически выращенных алмазов. Рекорд также принадлежит НИЦ «Передовые синтетические исследования». Алмаз весом 57,28 карата относится к типу IIa – чистый монокристалл без атомов азота в кристаллической решетке также выращен методом высокого давления и высокой температуры. Как сообщил генеральный директор НИЦ Эдуард Городецкий, этот алмаз рос в лабораторных условиях, по параметрам давления и температуры очень близких к условиям формирования в природных геологических процессах, в течение 460 часов.

Галина Семенова для Rough&Polished

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