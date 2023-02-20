Геммологический Центр МГУ сертифицировал самый крупный в мире синтетический бриллиант

В ноябре 2022 года Геммологический Центр МГУ сертифицировал самый крупный в мире синтетический ограненный алмаз «Чемпион» весом в 16.04 каратов с высокими характеристиками D/VS1.

Бриллиант был создан из лабораторно выращенного алмаза весом 50,39 карата, созданного по эксклюзивной технологии методом HPHT специалистами российской компании Научно-исследовательский центр «Передовые синтетические исследования».

В январе 2023 года создан новый “рекордсмен” по сочетанию массы, высочайшего цвета и высокой чистоты среди синтетически выращенных алмазов. Рекорд также принадлежит НИЦ «Передовые синтетические исследования». Алмаз весом 57,28 карата относится к типу IIa – чистый монокристалл без атомов азота в кристаллической решетке также выращен методом высокого давления и высокой температуры. Как сообщил генеральный директор НИЦ Эдуард Городецкий, этот алмаз рос в лабораторных условиях, по параметрам давления и температуры очень близких к условиям формирования в природных геологических процессах, в течение 460 часов.



Галина Семенова для Rough&Polished