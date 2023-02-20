Эксклюзив
КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге
Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...
Вчера
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
Newmont объявила о росте рудных запасов золота до 96 млн унций в 2022 году
Золотодобыча обладает значительным потенциалом роста по сравнению с другими добываемыми Newmont металлами. Накопленные запасы меди компании составляют более 15 млрд фунтов, серебра - почти 600 млн унций.
«В 2022 году Newmont восполнила истощение и увеличила запасы почти на 4%, поскольку мы продолжали фокусироваться на продлении срока службы рудника, развитии районов и открытии новых возможностей в наиболее благоприятных юрисдикциях для добычи полезных ископаемых, - прокомментировал Том Палмер (Tom Palmer), президент и главный исполнительный директор. - Наш разнообразный глобальный портфель операций и проектов обеспечивает стабильное производство по крайней мере в течение следующего десятилетия, обеспечивая лидерство в отрасли с примерно шестью миллионами унций золота в год. Опираясь на самую обширную программу отраслевых геологоразведочных работ в отрасли, наша команда активно строит прибыльный и устойчивый производственный конвейер на ближайшие несколько десятилетий».
Алекс Шишло для Rough&Polished