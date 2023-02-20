Newmont объявила о росте рудных запасов золота до 96 млн унций в 2022 году

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Корпорация Newmont сообщила о более высоких минеральных запасах золота - 96,1 млн унций в 2022 году по сравнению с 92,8 млн унций по состоянию на конец 2021 года.

Золотодобыча обладает значительным потенциалом роста по сравнению с другими добываемыми Newmont металлами. Накопленные запасы меди компании составляют более 15 млрд фунтов, серебра - почти 600 млн унций.

«В 2022 году Newmont восполнила истощение и увеличила запасы почти на 4%, поскольку мы продолжали фокусироваться на продлении срока службы рудника, развитии районов и открытии новых возможностей в наиболее благоприятных юрисдикциях для добычи полезных ископаемых, - прокомментировал Том Палмер (Tom Palmer), президент и главный исполнительный директор. - Наш разнообразный глобальный портфель операций и проектов обеспечивает стабильное производство по крайней мере в течение следующего десятилетия, обеспечивая лидерство в отрасли с примерно шестью миллионами унций золота в год. Опираясь на самую обширную программу отраслевых геологоразведочных работ в отрасли, наша команда активно строит прибыльный и устойчивый производственный конвейер на ближайшие несколько десятилетий».



Алекс Шишло для Rough&Polished





