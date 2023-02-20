Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

Вчера

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

WPIC: к 2040 году спрос на платину, связанный с водородом, вырастет на 35%

Сегодня
Новости
В 2023 году спрос на платину, связанный с водородом, относительно невелик, но ожидается, что он существенно вырастет в течение 2020-х годов, достигнув 35% от общего годового объема спроса на платину к 2040 году, согласно прогнозам Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC).
Водород предлагает очевидные преимущества для декарбонизации транспорта, чтобы способствовать его широкому использованию в электромобилях на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов (fuel cell electric vehicles, FCEV), от легковых автомобилей до грузовиков. Развитие заправочной инфраструктуры необходимо для того, чтобы предложить автопроизводителям и транспортным операторам достаточно плотную сеть станций.
Платина является катализатором, который используется в топливных элементах с протонообменной мембраной (proton exchange membrane, PEM), типе, используемом в водородных FCEV, поскольку металл обеспечивает долговечность, стабильность и реактивность, необходимые для удаления электронов из водорода и производства электроэнергии. Технология PEM также используется в электролизерах для производства зеленого водорода.
Недавно компании Air Liquide и TotalEnergies создали совместное предприятие для развития сети из более чем 100 водородных заправочных станций для обслуживания большегрузных автомобилей на основных европейских дорогах во Франции, Бенилюксе и Германии.
Объединив свои ноу-хау и опыт в области инфраструктуры, распределения водорода и мобильности, компании намерены стать крупным игроком в области решений для заправки водородом, включая декарбонизацию автомобильного транспорта в Европе.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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