WPIC: к 2040 году спрос на платину, связанный с водородом, вырастет на 35%

В 2023 году спрос на платину, связанный с водородом, относительно невелик, но ожидается, что он существенно вырастет в течение 2020-х годов, достигнув 35% от общего годового объема спроса на платину к 2040 году, согласно прогнозам Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC).

Водород предлагает очевидные преимущества для декарбонизации транспорта, чтобы способствовать его широкому использованию в электромобилях на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов (fuel cell electric vehicles, FCEV), от легковых автомобилей до грузовиков. Развитие заправочной инфраструктуры необходимо для того, чтобы предложить автопроизводителям и транспортным операторам достаточно плотную сеть станций.

Платина является катализатором, который используется в топливных элементах с протонообменной мембраной (proton exchange membrane, PEM), типе, используемом в водородных FCEV, поскольку металл обеспечивает долговечность, стабильность и реактивность, необходимые для удаления электронов из водорода и производства электроэнергии. Технология PEM также используется в электролизерах для производства зеленого водорода.

Недавно компании Air Liquide и TotalEnergies создали совместное предприятие для развития сети из более чем 100 водородных заправочных станций для обслуживания большегрузных автомобилей на основных европейских дорогах во Франции, Бенилюксе и Германии.

Объединив свои ноу-хау и опыт в области инфраструктуры, распределения водорода и мобильности, компании намерены стать крупным игроком в области решений для заправки водородом, включая декарбонизацию автомобильного транспорта в Европе.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

