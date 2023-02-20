WPIC: к 2040 году спрос на платину, связанный с водородом, вырастет на 35%

Водород предлагает очевидные преимущества для декарбонизации транспорта, чтобы способствовать его широкому использованию в электромобилях на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов (fuel cell electric vehicles, FCEV), от легковых автомобилей до грузовиков. Развитие заправочной инфраструктуры необходимо для того, чтобы предложить автопроизводителям и транспортным операторам достаточно плотную сеть станций.
Платина является катализатором, который используется в топливных элементах с протонообменной мембраной (proton exchange membrane, PEM), типе, используемом в водородных FCEV, поскольку металл обеспечивает долговечность, стабильность и реактивность, необходимые для удаления электронов из водорода и производства электроэнергии. Технология PEM также используется в электролизерах для производства зеленого водорода.
Недавно компании Air Liquide и TotalEnergies создали совместное предприятие для развития сети из более чем 100 водородных заправочных станций для обслуживания большегрузных автомобилей на основных европейских дорогах во Франции, Бенилюксе и Германии.
Объединив свои ноу-хау и опыт в области инфраструктуры, распределения водорода и мобильности, компании намерены стать крупным игроком в области решений для заправки водородом, включая декарбонизацию автомобильного транспорта в Европе.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished