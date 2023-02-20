Эксклюзив

КР должен пересмотреть свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным - Фула-Нгенге

Африканский алмазный совет (African Diamond Council, ADC) призывает Кимберлийский процесс (Kimberley Process, КР) перестроить свои механизмы правоприменения и подотчетности, если он хочет оставаться актуальным и эффективным. М’зе Фула-Нгенге...

Сегодня

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

Конкурс творческих способностей открывает сезон ювелирных выставок HKTDC

Сегодня
Новости
В преддверии двух ювелирных выставок (с 1 по 5 марта), организованных Гонконгским советом по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), на пресс-конференции 16 февраля 2023 года было объявлено о проведении 24-го Гонконгского конкурса ювелирных дизайнеров.
Конкурс, совместно организованный HKTDC, Гонконгской ассоциацией ювелиров (Hong Kong Jewellers' & Goldsmiths' Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий (Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association) и Алмазной федерацией Гонконга (Diamond Federation of Hong Kong), способствует совершенствованию местного дизайна ювелирных изделий, воспитывает таланты для отрасли и демонстрирует международным покупателям ювелирную продукцию, произведенную в Гонконге.
Конкурс на тему «Происхождение жизни» был разделен на открытую группу и студенческую группу. Гонконгские дизайнеры поощрялись к созданию и изготовлению захватывающих украшений, основанных на культуре, воспитании и жизненном опыте. В этом году на конкурс было подано около 100 работ.
Победившие изделия будут выставлены в зале Hall 1E Concourse в период проведения выставки, что позволит покупателям ювелирных изделий и экспонентам оценить креативность оригинальных дизайнов Гонконга. Три награды «Лучшее на выставке» (Best of Show) были вручены в открытой категории.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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