Конкурс творческих способностей открывает сезон ювелирных выставок HKTDC

В преддверии двух ювелирных выставок (с 1 по 5 марта), организованных Гонконгским советом по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council, HKTDC), на пресс-конференции 16 февраля 2023 года было объявлено о проведении 24-го Гонконгского конкурса ювелирных дизайнеров.

Конкурс, совместно организованный HKTDC, Гонконгской ассоциацией ювелиров (Hong Kong Jewellers' & Goldsmiths' Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий и нефрита (Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association), Гонконгской ассоциацией производителей ювелирных изделий (Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association) и Алмазной федерацией Гонконга (Diamond Federation of Hong Kong), способствует совершенствованию местного дизайна ювелирных изделий, воспитывает таланты для отрасли и демонстрирует международным покупателям ювелирную продукцию, произведенную в Гонконге.

Конкурс на тему «Происхождение жизни» был разделен на открытую группу и студенческую группу. Гонконгские дизайнеры поощрялись к созданию и изготовлению захватывающих украшений, основанных на культуре, воспитании и жизненном опыте. В этом году на конкурс было подано около 100 работ.

Победившие изделия будут выставлены в зале Hall 1E Concourse в период проведения выставки, что позволит покупателям ювелирных изделий и экспонентам оценить креативность оригинальных дизайнов Гонконга. Три награды «Лучшее на выставке» (Best of Show) были вручены в открытой категории.