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30 января 2023

В 2022 году AngloGold Ashanti увеличила добычу

Сегодня
Новости
В течение отчетного года, закончившегося 31 декабря 2022 года, компания AngloGold Ashanti увеличила производство золота на 11%, до 2,7 млн унций, достигнув верхней половины прогноза, по сравнению с 2,5 млн унций в 2021 году.
В компании заявили, что операционный результат был подкреплен высокими показателями по большей части портфеля активов, при этом золотой рудник Обуаси (Obuasi) в Гане достиг целевого уровня производства в 250 тыс. унций, поскольку, как ожидается, к концу 2024 года он нарастит свою полную производственную мощность выше 400 тыс. унций.
«Мы выполнили наши производственные и ценовые обязательства перед рынком и начали восстанавливать конкурентоспособность по стоимости по сравнению с аналогичными производствами, — сказал генеральный директор компании Альберто Кальдерон (Alberto Calderon). — Мы наблюдаем хороший прогресс в ряде областей, что подтверждает, что мы на правильном пути».
Скорректированная EBITDA AngloGold Ashanti была незначительно ниже и составила 1,79 млрд долларов США в 2022 году по сравнению с 1,8 млрд долларов в 2021 году.
В 2022 году компания зафиксировала свободный денежный поток в размере 657 млн долларов по сравнению со 104 млн долларов годом ранее. Балансовый отчет оставался в стабильном состоянии после финансирования капитальных затрат, двух приобретений недвижимости в Неваде и выплаты промежуточных дивидендов.
Компания объявила дивиденды за полный год в размере 815 центов ранда (47 центов США) на акцию.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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