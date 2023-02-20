В 2022 году скорректированная EBITDA компании Kumba Iron Ore сократилась почти вдвое

Компания Anglo American Kumba Ione Ore зафиксировала скорректированную прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) в размере 37,3 млрд рэндов за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, что на 42% меньше по сравнению с 64,6 млрд рэндов годом ранее.

Более низкие рыночные цены и надбавки за продукцию компании, а также более высокие операционные расходы были частично компенсированы ослаблением рэнда на 10,7%.

Это привело к снижению маржи EBITDA до 50% с 63% в предыдущем году.

Соответственно, чистая прибыль снизилась на 55% до 19,7 млрд с 43,7 млрд рэндов в 2021 году.

Выручка компании упала на 27% до 74,0 млрд рэндов по сравнению с 102,1 млрд рэндов в предыдущем году.

Kumba объяснила снижение выручки уменьшением средней реализованной экспортной цены железной руды на условиях FOB на 30% до 113 долларов США за влажную метрическую тонну и снижением общего объема продаж на 9% до 36,6 млн тонн из-за логистических ограничений, которые привели к низкому уровню запасов готовой продукции в порту Салданья-Бей, а также забастовок, повлиявших на пропускную способность судоходства.

«Kumba показала устойчивые финансовые результаты за год, характеризующийся нестабильной макроэкономической ситуацией, снижением цен на железную руду, а также проблемами с логистикой, затратами и операционными проблемами, — сказала генеральный директор компании Мпуми Зикалала (Mpumi Zikalala). – Несмотря на волатильность рынка, спрос на нашу высококачественную железную руду помог нам реализовать среднюю цену в размере 113 долларов США за влажную метрическую тонну, что на 13% выше базовых цен…»

Она сказала, что в 2022 году не было экологических происшествий или смертельных случаев уровня 3-5, и компания стремимся сохранять неустанное внимание к устойчивости и безопасности.

«К сожалению, 13 февраля 2023 года на шахте Коломела (Kolomela) у нас погиб человек», — сказал Зикалала.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

