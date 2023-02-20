Lucapa добыла алмаз весом 150 карат в Луло и получила дивиденды в размере 1,4 млн долларов

Компания Lucapa Diamond добыла 150-каратный бесцветный алмаз типа IIa на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, который на 40% принадлежит компании.

На сегодняшний день это 36-й алмаз весом более 100 карат, добытый в Луло.

Рудник Луло находится в промышленной эксплуатации с 2015 года.

Lucapa заявила, что этот камень был добыт на горнодобывающем блоке 28 и является пятым алмазом весом более 100 карат, извлеченным из этого блока.

Компания также отметила, что получила дивиденды, утвержденные акционерами компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML) на Генеральной Ассамблее 2022 года, в середине декабря 2022 года.

В заявлении Lucapa говорится, что размер дивидендов составил 1,4 млн долларов США (2,1 млн австралийских долларов) за вычетом удерживаемого налога.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

