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30 января 2023

Lucapa добыла алмаз весом 150 карат в Луло и получила дивиденды в размере 1,4 млн долларов

Сегодня
Новости
Компания Lucapa Diamond добыла 150-каратный бесцветный алмаз типа IIa на своем аллювиальном руднике Луло (Lulo) в Анголе, который на 40% принадлежит компании.
На сегодняшний день это 36-й алмаз весом более 100 карат, добытый в Луло.
Рудник Луло находится в промышленной эксплуатации с 2015 года.
Lucapa заявила, что этот камень был добыт на горнодобывающем блоке 28 и является пятым алмазом весом более 100 карат, извлеченным из этого блока.
Компания также отметила, что получила дивиденды, утвержденные акционерами компании Sociedade Mineira Do Lulo (SML) на Генеральной Ассамблее 2022 года, в середине декабря 2022 года.
В заявлении Lucapa говорится, что размер дивидендов составил 1,4 млн долларов США (2,1 млн австралийских долларов) за вычетом удерживаемого налога.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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