В 2022 году базовая EBITDA De Beers выросла на 29% - до $1,4 млрд

Сегодня Новости

В 2022 году прибыль от основной деятельности De Beers до вычета процентов и амортизации (EBITDA) увеличилась на 29%, до 1,4 млрд долларов США по сравнению с 1,1 млрд долларов в предыдущем году, что отражает общий положительный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, по данным ее материнской компании Anglo American.

Общая выручка также увеличилась до 6,6 млрд долларов с 5,6 млрд долларов в 2021 году, при этом продажи необработанных алмазов выросли до 6 млрд долларов с 4,9 млрд долларов годом ранее, что отражает высокий спрос на алмазное сырье, особенно в первой половине года, когда высокий потребительский спрос на бриллианты в праздничный сезон 2021 года вызвал необходимость пополнения товарных запасов в средней части алмазопровода.

В 2022 году De Beers продала 30,4 млн каратов алмазов по сравнению с 33,4 млн каратов в 2021 году.

Средняя цена реализации выросла на 35%, до 197 долларов за карат по сравнению со 146 долларами за карат в 2021 году, что было обусловлено ростом индекса цен на алмазное сырье, а также продажей большей доли дорогих алмазов в первой половине года.

Индекс средних цен на алмазное сырье увеличился на 23%, отражая общий положительный потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, особенно в первой половине года.

Производство алмазов De Beers выросло на 7%, достигнув до 34,6 млн каратов, с 32,3 млн каратов в прошлом году, что отражает высокие операционные показатели и более высокие запланированные уровни производства для удовлетворения сохраняющегося высокого спроса на алмазы, особенно в первой половине года.

План добычи алмазов компанией De Beers на 2023 год составляет от 30 до 33 млн каратов в зависимости от условий торговли.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







