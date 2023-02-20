Эксклюзив
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Rio Tinto продолжит подземную добычу на алмазной трубке A21 рудника Даявик
Основываясь на обновленном плане эксплуатации шахты и графике добычи, включая трубки A154N и A154S, и при условии утверждения второй фазы подземного проекта A21, ожидается, что срок эксплуатации шахты будет продлен до первого квартала 2026 года.
Планируется, что на первом этапе подземной разработки трубки будет добыто дополнительно 1,4 млн каратов необработанных алмазов.
Diavik рассчитывает получить одобрение на вторую фазу подземного проекта A21 в первой половине 2024 года. Ожидается, что на втором этапе
будет добыто дополнительно 0,8 млн каратов необработанных алмазов.
Рудник Даявик, на 100% принадлежащий и управляемый Rio Tinto, является крупнейшим алмазным рудником Канады по объему
добычи. С 2003 года на нем добыто более 100 млн каратов необработанного сырья.
Строительство карьера A21 началось в 2015 году и было завершено досрочно, что позволило начать коммерческую добычу в 2018 году.
Алекс Шишло для Rough&Polished