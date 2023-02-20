Rio Tinto продолжит подземную добычу на алмазной трубке A21 рудника Даявик

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Rio Tinto одобрила инвестиции в размере $40 млн в первую фазу подземной добычи под открытым карьером A21 на своем алмазном руднике Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады.

Основываясь на обновленном плане эксплуатации шахты и графике добычи, включая трубки A154N и A154S, и при условии утверждения второй фазы подземного проекта A21, ожидается, что срок эксплуатации шахты будет продлен до первого квартала 2026 года.

Планируется, что на первом этапе подземной разработки трубки будет добыто дополнительно 1,4 млн каратов необработанных алмазов.

Diavik рассчитывает получить одобрение на вторую фазу подземного проекта A21 в первой половине 2024 года. Ожидается, что на втором этапе

будет добыто дополнительно 0,8 млн каратов необработанных алмазов.

Рудник Даявик, на 100% принадлежащий и управляемый Rio Tinto, является крупнейшим алмазным рудником Канады по объему

добычи. С 2003 года на нем добыто более 100 млн каратов необработанного сырья.

Строительство карьера A21 началось в 2015 году и было завершено досрочно, что позволило начать коммерческую добычу в 2018 году.



Алекс Шишло для Rough&Polished





