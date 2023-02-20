Замминистра финансов России стал кандидатом на пост главы АЛРОСА

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Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев стал кандидатом на пост гендиректора АЛРОСА.

Нынешний руководитель компании Сергей Иванов, год назад попавший под санкции США, решил перейти в частный бизнес, сообщило агентство rbc.ru.

Моисеев почти пять лет - с июня 2018 года - входит в наблюдательный совет крупнейшей в мире алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Источники rbc.ru еще в декабре 2022 года сообщали, что Иванов, возглавляющий АЛРОСА с марта 2017 года, решил уйти в отставку до истечения срока трудового контракта - заканчивается весной 2025 года.

Тогда собеседник в окружении топ-менеджера уточнял, что он может перейти в одну из структур, связанных с Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов. В Volga Group это не комментируют.

«С.С. Иванов находится на рабочем месте и в ежедневном режиме занимается операционными вопросами группы компаний», - сообщили в пресс-службе АЛРОСА в ответ на вопрос о смене гендиректора.

В марте 2020 года набсовет АЛРОСА переизбрал Иванова на должность гендиректора - председателя правления сроком на пять лет.

АЛРОСА добывает четверть всех алмазов в мире. В 2021 году ее выручка выросла на 50%, до 332 млрд руб., благодаря росту объемов продаж алмазов на 42% и цен на 13%.

Чистая прибыль компании увеличилась в 2,8 раза, составив 91,3 млрд руб. Результаты за 2022 год компания решила не публиковать. Росимуществу принадлежит 33% акций АЛРОСА, правительству Якутии - 25% плюс одна акция, еще 8% - у якутских улусов. Оставшиеся 34% торгуются на бирже.



Алекс Шишло для Rough&Polished



