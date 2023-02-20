Дубайская алмазная биржа улучшает глобальные алмазные тендеры, применяя первый в мире кодекс поведения на основе передовой практики

Фото: DMCC

Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) объявил о введении Кодекса поведения в рамках Форума передовой практики проведения тендеров под эгидой Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE). Будучи инициативой биржи, направленной на распространение передовой практики проведения тендеров на алмазное сырье и бриллианты в поддержку как поставщиков, так и покупателей, Форум передовой практики проведения тендеров является первой инициативой такого рода в мире.Членство в Форуме возможно только по приглашению и открыто для членов DDE, которые провели как минимум два тендера в течение 12 месяцев до создания Форума. Участники смогут использовать логотип Tender Best Practice Forum, чтобы продемонстрировать свою роль в повышении отраслевых стандартов.Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Являясь одним из крупнейших в мире центров торговли необработанными алмазами, Дубай играет ключевую роль в содействии мировой торговле алмазами и в поддержке устойчивого роста отрасли. Это основная цель нашего нового Форума передовой практики проведения тендеров по мере того, как DMCC продолжает укреплять Дубай в качестве ведущего рынка для покупки и продажи алмазов».Форум передовой практики проведения тендеров дополняет устав DDE. Сорок одно помещение DDE постоянно используется во время циклических тендерных периодов в течение года. В каждом тендере принимают участие в среднем от 100 до 150 компаний, что создает оптимальные условия как для покупки, так и для продажи алмазов и бриллиантов. В настоящее время DDE насчитывает более 1 200 компаний-членов.