Эксклюзив
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
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«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Дубайская алмазная биржа улучшает глобальные алмазные тендеры, применяя первый в мире кодекс поведения на основе передовой практики
Фото: DMCC
Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) объявил о введении Кодекса поведения в рамках Форума передовой практики проведения тендеров под эгидой Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange, DDE). Будучи инициативой биржи, направленной на распространение передовой практики проведения тендеров на алмазное сырье и бриллианты в поддержку как поставщиков, так и покупателей, Форум передовой практики проведения тендеров является первой инициативой такого рода в мире.
Членство в Форуме возможно только по приглашению и открыто для членов DDE, которые провели как минимум два тендера в течение 12 месяцев до создания Форума. Участники смогут использовать логотип Tender Best Practice Forum, чтобы продемонстрировать свою роль в повышении отраслевых стандартов.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель совета директоров и генеральный директор DMCC, сказал: «Являясь одним из крупнейших в мире центров торговли необработанными алмазами, Дубай играет ключевую роль в содействии мировой торговле алмазами и в поддержке устойчивого роста отрасли. Это основная цель нашего нового Форума передовой практики проведения тендеров по мере того, как DMCC продолжает укреплять Дубай в качестве ведущего рынка для покупки и продажи алмазов».
Форум передовой практики проведения тендеров дополняет устав DDE. Сорок одно помещение DDE постоянно используется во время циклических тендерных периодов в течение года. В каждом тендере принимают участие в среднем от 100 до 150 компаний, что создает оптимальные условия как для покупки, так и для продажи алмазов и бриллиантов. В настоящее время DDE насчитывает более 1 200 компаний-членов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished