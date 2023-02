NMDC Индии подписала соглашение о совместных исследованиях с CSIR-IMMT

Восемнадцатого февраля 2023 года индийская национальная корпорация по разработке полезных ископаемых National Mineral Development Corporation (NMDC) подписала Соглашение о совместных исследованиях с Советом по научным и промышленным исследованиям Института технологии минералов и материалов (Council of Scientific & Industrial Research - Institute of Minerals and Materials Technology, CSIR-IMMT), расположенным в городе Бхубанешвар, по «Технико-экономическим обоснованиям получения плавленой магнезии из кимберлитовых хвостохранилищ», говорится в сообщении журнала Free Press.

NMDC управляет единственным механизированным алмазным рудником в Юго-Восточной Азии в Панне (Panna) в Мадхья-Прадеше. Этот рудник производит около 10 каратов алмазов (2 г) на 100 тонн переработанного кимберлита, который выбрасывается как отходы после извлечения алмазов. Кимберлитовые хвосты используются для производства продуктов с добавленной стоимостью, а также известны как хороший источник каустической магнезии.

Для наилучшего использования кимберлита, доступного и накопленного в течение многих лет на алмазных рудниках Панна, NMDC инициировала соглашение об исследованиях для изучения обработки и подготовки плавленых MgO и TiO2.

Сумит Деб (Sumit Deb), председатель и исполнительный директор NMDC, прокомментировал: «NMDC имеет возможность использовать кимберлитовые хвосты рудников Панна в качестве ресурса для производства дорогостоящего плавленого оксида магния. Мы уверены, что наши усилия приведут к превращению отходов в богатство и замещению импорта, что станет важным шагом на пути к осуществлению концепции “самодостаточная Индия” (Atmanirbhar Bharat)».