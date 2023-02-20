Эксклюзив

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

NMDC Индии подписала соглашение о совместных исследованиях с CSIR-IMMT

Сегодня
Новости
Восемнадцатого февраля 2023 года индийская национальная корпорация по разработке полезных ископаемых National Mineral Development Corporation (NMDC) подписала Соглашение о совместных исследованиях с Советом по научным и промышленным исследованиям Института технологии минералов и материалов (Council of Scientific & Industrial Research - Institute of Minerals and Materials Technology, CSIR-IMMT), расположенным в городе Бхубанешвар, по «Технико-экономическим обоснованиям получения плавленой магнезии из кимберлитовых хвостохранилищ», говорится в сообщении журнала Free Press.
NMDC управляет единственным механизированным алмазным рудником в Юго-Восточной Азии в Панне (Panna) в Мадхья-Прадеше. Этот рудник производит около 10 каратов алмазов (2 г) на 100 тонн переработанного кимберлита, который выбрасывается как отходы после извлечения алмазов. Кимберлитовые хвосты используются для производства продуктов с добавленной стоимостью, а также известны как хороший источник каустической магнезии.
Для наилучшего использования кимберлита, доступного и накопленного в течение многих лет на алмазных рудниках Панна, NMDC инициировала соглашение об исследованиях для изучения обработки и подготовки плавленых MgO и TiO2.
Сумит Деб (Sumit Deb), председатель и исполнительный директор NMDC, прокомментировал: «NMDC имеет возможность использовать кимберлитовые хвосты рудников Панна в качестве ресурса для производства дорогостоящего плавленого оксида магния. Мы уверены, что наши усилия приведут к превращению отходов в богатство и замещению импорта, что станет важным шагом на пути к осуществлению концепции “самодостаточная Индия” (Atmanirbhar Bharat)».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


Версия для печати