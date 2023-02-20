Эксклюзив

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

В этом году спрос на золото в Индии вырастет до 800 тонн

Сегодня
Новости
Из-за резкого роста цен на желтый металл на фоне геополитической напряженности, вызванной российско-украинским конфликтом и ростом инфляции, потребление золота в Индии в календарном году составило около 770 тонн.
Генеральный директор Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Дэвид Тейт (David Tait) сказал: «Всемирный совет по золоту считает, что спрос на золото в Индии резко возрастет до 800 тонн в этом году, несмотря на то, что общая инфляция, как ожидается, останется гораздо более устойчивой в нескольких странах».
«Я верю, что инфляция достигла пика. Я ожидаю, что вы увидите его. Общая инфляция снизится, и я думаю, что покупательная способность снова восстановится», — цитирует Тейта газета The Hindu-Businessline.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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