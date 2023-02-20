В этом году спрос на золото в Индии вырастет до 800 тонн

Из-за резкого роста цен на желтый металл на фоне геополитической напряженности, вызванной российско-украинским конфликтом и ростом инфляции, потребление золота в Индии в календарном году составило около 770 тонн.

Генеральный директор Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) Дэвид Тейт (David Tait) сказал: «Всемирный совет по золоту считает, что спрос на золото в Индии резко возрастет до 800 тонн в этом году, несмотря на то, что общая инфляция, как ожидается, останется гораздо более устойчивой в нескольких странах».

«Я верю, что инфляция достигла пика. Я ожидаю, что вы увидите его. Общая инфляция снизится, и я думаю, что покупательная способность снова восстановится», — цитирует Тейта газета The Hindu-Businessline.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



