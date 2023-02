The Bank of New York Mellon проинформировал о прекращении депозитарного договора с «Норникелем» по программе АДР

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает о том, что The Bank of New York Mellon (BNYM) 21 февраля 2023 года опубликовал информационное письмо о прекращении с 23 мая 2023 года депозитарного договора, в соответствии с которым осуществлялось размещение американских депозитарных расписок (АДР), удостоверяющих права в отношении акций компании. По условиям депозитарного договора у владельцев АДР сохраняется право погашения АДР в целях получения акций «Норникеля», при этом в настоящее время книги BNYM для погашения АДР закрыты, и момент их открытия не определен.

«Норникель» напоминает владельцам АДР о том, что 28 апреля 2023 года истекает срок разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на обращение акций компании за пределами России. В соответствии с положениями Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ (далее — Закон) с этой даты учтенные на счетах депо депозитарных программ BNYM акции компании не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. При погашении АДР в целях получения соответствующего количества акций компании владельцы таких АДР будут определяться по состоянию на 28 апреля 2023 года.



ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, американские депозитарные расписки допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже.

«Норильский никель» полностью поддерживает повестку ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и цели в области устойчивого развития ООН. Для компании следование принципам устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности является неотъемлемой частью эффективного ведения операционной деятельности и развития бизнеса. «Норникель» постоянно совершенствует свою деятельность в области охраны окружающей среды, защиты прав человека, промышленной безопасности и охраны труда, оценке воздействия на окружающую среду, сохранения биоразнообразия. 221,5 млрд рублей - объем затрат на проекты, связанные с ЦУР, в 2021 году.



Владимир Малахов, Rough&Polished