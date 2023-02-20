Эксклюзив
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
20 февраля 2023
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Клиенты второй год подряд выбирают «585*ЗОЛОТОЙ» лучшей ювелирной сетью России
Уже второй год подряд розничная сеть занимает призовые места в самом масштабном голосовании российских покупателей.
Лауреатов премии «Лучший Магазин Года» выбирают сами клиенты, оценивая любимые торговые сети по ряду критериев, которые важны именно для конечного потребителя: удобство совершения покупки, ассортимент, расположение магазинов и другие.
За 2022-й год собрано свыше 1 миллиона голосов со всех регионов России.
«Чтобы клиенты выбирали среди всех ювелирных сетей именно «585*ЗОЛОТОЙ», мы реализовываем множество проектов в самых разных сферах: совершенствуем программу лояльности, расширяем ассортимент, подключаем новые услуги и дополнительные финансовые сервисы и, конечно, запускаем выгодные маркетинговые акции и сохраняем комфортные цены», - прокомментировал результаты премии Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».
В 2022 году ювелирная сеть открыла 48 новых магазинов, активно развивала новый бренд премиальных украшений «585*Diamonds» и запустила первый в стране мультибрендовый ювелирный гипермаркет площадью 1100 кв. м. Сегодня компания управляет более 1000 магазинов, которые расположены практически в каждом городе страны.
Ассортимент «585*ЗОЛОТОЙ», по оценкам независимых экспертов, превышает количество товаров в других ювелирных сетях. Компания сохраняет статус крупнейшего российского ювелирного ритейлера.
Алекс Шишло для Rough&Polished