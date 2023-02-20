Клиенты второй год подряд выбирают «585*ЗОЛОТОЙ» лучшей ювелирной сетью России

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Сеть «585*ЗОЛОТОЙ» получила премию «Лучший магазин года» в категории «Сетевые ювелирные магазины».

Уже второй год подряд розничная сеть занимает призовые места в самом масштабном голосовании российских покупателей.

Лауреатов премии «Лучший Магазин Года» выбирают сами клиенты, оценивая любимые торговые сети по ряду критериев, которые важны именно для конечного потребителя: удобство совершения покупки, ассортимент, расположение магазинов и другие.

За 2022-й год собрано свыше 1 миллиона голосов со всех регионов России.

«Чтобы клиенты выбирали среди всех ювелирных сетей именно «585*ЗОЛОТОЙ», мы реализовываем множество проектов в самых разных сферах: совершенствуем программу лояльности, расширяем ассортимент, подключаем новые услуги и дополнительные финансовые сервисы и, конечно, запускаем выгодные маркетинговые акции и сохраняем комфортные цены», - прокомментировал результаты премии Андрей Шляев, директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ».

В 2022 году ювелирная сеть открыла 48 новых магазинов, активно развивала новый бренд премиальных украшений «585*Diamonds» и запустила первый в стране мультибрендовый ювелирный гипермаркет площадью 1100 кв. м. Сегодня компания управляет более 1000 магазинов, которые расположены практически в каждом городе страны.

Ассортимент «585*ЗОЛОТОЙ», по оценкам независимых экспертов, превышает количество товаров в других ювелирных сетях. Компания сохраняет статус крупнейшего российского ювелирного ритейлера.



Алекс Шишло для Rough&Polished





