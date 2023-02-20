Эксклюзив

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Hari Krishna Exports виртуально представила озера GIA и IGI в HK Hub в Сурате

Сегодня
Новости
Двадцатого февраля 2023 года компания Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. провела церемонию виртуального открытия двух озер GIA и IGI в Гонконгском центре (HK Hub) в Сурате, штат Гуджарат, Индия.  Создание озер — это жест благодарности Геммологическому институту Америки (Gemological Institute of America, GIA) и Международному геммологическому институту (International Gemological Institute, IGI), а также Савджибхаю Дхолакии (Shri Savjibhai Dholakia) за их поддержку данного проекта.
Озера GIA Lake и IGI Lake были спроектированы для сохранения дождевой воды, пополнения уровня грунтовых вод и устойчивой поддержки местной экосистемы, что соответствует приверженности этих организаций этическим и устойчивым методам работы с драгоценными камнями и ювелирной промышленностью. Озеро GIA имеет общую площадь 31 700 квадратных метров и может вместить до 76 млн литров воды, а озеро IGI имеет общую площадь 23 202 квадратных метра и может вместить до 60 млн литров воды.
Подчеркнув свою приверженность делу положительного воздействия на окружающую среду и общество, Савджибхай Дхолакия, основатель и председатель компании Hari Krishna Exports, сказал: «Мне 60 лет, и у меня осталось 40 лет. Мне нужно проделать 400 лет работы за 40 лет,  и именно поэтому я полон решимости предпринимать значимые действия для защиты нашей планеты и продвижения устойчивых методов в отрасли. Создание озер под названиями GIA и IGI является для меня привилегией».
«Это возможность продемонстрировать нашу приверженность этическим и устойчивым методам работы и оказать положительное влияние на окружающую среду и местные сообщества. Я горжусь положительными результатами наших усилий и с нетерпением жду продолжения этой важной работы», — добавил он.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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