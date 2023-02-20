Hari Krishna Exports виртуально представила озера GIA и IGI в HK Hub в Сурате

Двадцатого февраля 2023 года компания Hari Krishna Exports Pvt. Ltd. провела церемонию виртуального открытия двух озер GIA и IGI в Гонконгском центре (HK Hub) в Сурате, штат Гуджарат, Индия. Создание озер — это жест благодарности Геммологическому институту Америки (Gemological Institute of America, GIA) и Международному геммологическому институту (International Gemological Institute, IGI), а также Савджибхаю Дхолакии (Shri Savjibhai Dholakia) за их поддержку данного проекта.

Озера GIA Lake и IGI Lake были спроектированы для сохранения дождевой воды, пополнения уровня грунтовых вод и устойчивой поддержки местной экосистемы, что соответствует приверженности этих организаций этическим и устойчивым методам работы с драгоценными камнями и ювелирной промышленностью. Озеро GIA имеет общую площадь 31 700 квадратных метров и может вместить до 76 млн литров воды, а озеро IGI имеет общую площадь 23 202 квадратных метра и может вместить до 60 млн литров воды.Подчеркнув свою приверженность делу положительного воздействия на окружающую среду и общество, Савджибхай Дхолакия, основатель и председатель компании Hari Krishna Exports, сказал: «Мне 60 лет, и у меня осталось 40 лет. Мне нужно проделать 400 лет работы за 40 лет, и именно поэтому я полон решимости предпринимать значимые действия для защиты нашей планеты и продвижения устойчивых методов в отрасли. Создание озер под названиями GIA и IGI является для меня привилегией».«Это возможность продемонстрировать нашу приверженность этическим и устойчивым методам работы и оказать положительное влияние на окружающую среду и местные сообщества. Я горжусь положительными результатами наших усилий и с нетерпением жду продолжения этой важной работы», — добавил он.