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23 января 2023

В 2022 году выручка Lucara с учетом скорректированной EBITDA составила 86,7 млн ​​долларов

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Компания Lucara Diamond зафиксировала  прибыль с учетом скорректированной EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) на полностью принадлежащем ей руднике Карове (Karowe) в Ботсване в размере 86,7 млн ​​долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, по сравнению со 102,5 млн долларов годом ранее.
Компания объяснила это снижением доходов.
Выручка компании за рассматриваемый период составила 212,9 млн долларов по сравнению с 230,1 млн долларов в предыдущем году.
Однако чистая прибыль Lucara увеличилась до 40,4 млн долларов с 23,8 млн долларов, полученной за тот же период в 2021 году.
В 2022 году было произведено 335 769 каратов алмазов по сравнению с 369 390 каратами в предыдущем году.
Из всех добытых алмазов 795 –  специальные (более 10,8 карата), что составляет 7,2% по весу от всего добытого сырья. 
Всего было извлечено 34 алмаза весом более 100 каратов, в том числе 9 камней – более 200 каратов.
В 2022 году Lucara инвестировала 106 млн долларов в рудник Карове, при этом общий объем инвестиций на сегодняшний день составляет 226,1 млн долларов.
Ожидается, что Карове прослужит по крайней мере до 2040 года, при этом первоначальная добыча под землей будет производиться преимущественно на наиболее ценном участке EM/PK(S) и, по прогнозам, принесет около 4 млрд долларов дополнительных доходов.
Выход на проектную мощность рудника ожидается в 2026 году, а полномасштабная добыча, как ожидается, начнется во второй половине того же года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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