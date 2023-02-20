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23 января 2023
Diamcor Mining добыла алмаз весом 72,53 карата
Алмаз в настоящее время предлагается на продажу в рамках тендера в Дубае и, как ожидается, компенсирует более низкий, чем ожидалось, объем продаж в каратах в ходе первой торговой сессии квартала.
«Добыча еще одного крупного алмаза ювелирного качества весом 72,53 карата демонстрирует постоянный потенциал проекта в плане содержания таких алмазов высокой стоимости, даже во время работы ниже производственной мощности проекта», - сказал генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor).
В текущем квартале компания продала 1 466,12 карата алмазного сырья, получив валовой доход в размере 294 696,73 долларов США, что привело к достижению средней цены алмазов в 201 доллар за карат.
В течение этого периода Diamcor добыла около 1 500 каратов алмазов, которые в настоящее время находятся в оборотных запасах.
«Эти алмазы наряду с дополнительным объемом алмазного сырья, добытого до 31 марта 2023 года, будут либо выставлены на продажу в ходе последнего в квартале тендера, либо сохранятся в качестве оборотного запаса в конце текущего периода и выставлены на продажу на проводимом компанией тендере в следующем квартале», - говорится в сообщении Diamcor.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished