Diamcor Mining добыла алмаз весом 72,53 карата

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Diamcor Mining добыла алмаз ювелирного качества весом 72,53 карата после обработки карьерного материала на проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке.

Алмаз в настоящее время предлагается на продажу в рамках тендера в Дубае и, как ожидается, компенсирует более низкий, чем ожидалось, объем продаж в каратах в ходе первой торговой сессии квартала.

«Добыча еще одного крупного алмаза ювелирного качества весом 72,53 карата демонстрирует постоянный потенциал проекта в плане содержания таких алмазов высокой стоимости, даже во время работы ниже производственной мощности проекта», - сказал генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor).

В текущем квартале компания продала 1 466,12 карата алмазного сырья, получив валовой доход в размере 294 696,73 долларов США, что привело к достижению средней цены алмазов в 201 доллар за карат.

В течение этого периода Diamcor добыла около 1 500 каратов алмазов, которые в настоящее время находятся в оборотных запасах.

«Эти алмазы наряду с дополнительным объемом алмазного сырья, добытого до 31 марта 2023 года, будут либо выставлены на продажу в ходе последнего в квартале тендера, либо сохранятся в качестве оборотного запаса в конце текущего периода и выставлены на продажу на проводимом компанией тендере в следующем квартале», - говорится в сообщении Diamcor.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





