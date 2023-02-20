«Норникель» участвовал в Международном форуме «Технологии безопасности 2023»

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Эксперты «Норникеля» приняли участие в Международном форуме «Технологии безопасности 2023» – ведущем национальном мероприятии по вопросам безопасности ключевых отраслей российской экономики, организованном госкорпорацией «Гротек».

Впервые в рамках конференции «Комплексная безопасность и защищенность объектов промышленности, нефтегазового сектора и электроэнергетики» по инициативе компании «Норникель» прошла дискуссия по вопросам управления инвестиционными проектами в сфере безопасности, пишет ttelegraf.ru.

В обсуждении участвовали представители ведущих отечественных компаний горно-металлургического, нефтегазового, энергетического, транспортного секторов.

Директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования компании «Норникель» Алексей Малинский отметил, что сам факт вынесения на открытое обсуждение темы инвестиций в безопасность является своего рода новацией.

«Впервые мы и наши коллеги в рамках специализированной профильной дискуссионной площадки могли определить принципы и методику подходов в этой сложной и важной для каждой современной промышленной компании темы», - сказал он.

Малинский сообщил, что «Норникель» подтверждает готовность реализовать все заявленные на 2023 год проекты как по расширению и модернизации производства, так и в области улучшения экологической ситуации и развития инфраструктуры территорий присутствия. Что, в свою очередь, также влечет и рост числа инвестиционных проектов в сфере безопасности.

В качестве практического кейса разработки и реализации проекта в сфере корпоративной безопасности участникам форума представили проект цифровой трансформации системы ситуационно-аналитических центров безопасности группы компаний «Норильский никель», о котором рассказал руководитель проектного офиса стратегии безопасности «Норникеля» Сергей Кузнецов.



Алекс Шишло для Rough&Polished





