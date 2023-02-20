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20 февраля 2023
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Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
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Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
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«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
«Норникель» участвовал в Международном форуме «Технологии безопасности 2023»
Впервые в рамках конференции «Комплексная безопасность и защищенность объектов промышленности, нефтегазового сектора и электроэнергетики» по инициативе компании «Норникель» прошла дискуссия по вопросам управления инвестиционными проектами в сфере безопасности, пишет ttelegraf.ru.
В обсуждении участвовали представители ведущих отечественных компаний горно-металлургического, нефтегазового, энергетического, транспортного секторов.
Директор департамента управления инвестиционными проектами безопасности и планирования компании «Норникель» Алексей Малинский отметил, что сам факт вынесения на открытое обсуждение темы инвестиций в безопасность является своего рода новацией.
«Впервые мы и наши коллеги в рамках специализированной профильной дискуссионной площадки могли определить принципы и методику подходов в этой сложной и важной для каждой современной промышленной компании темы», - сказал он.
Малинский сообщил, что «Норникель» подтверждает готовность реализовать все заявленные на 2023 год проекты как по расширению и модернизации производства, так и в области улучшения экологической ситуации и развития инфраструктуры территорий присутствия. Что, в свою очередь, также влечет и рост числа инвестиционных проектов в сфере безопасности.
В качестве практического кейса разработки и реализации проекта в сфере корпоративной безопасности участникам форума представили проект цифровой трансформации системы ситуационно-аналитических центров безопасности группы компаний «Норильский никель», о котором рассказал руководитель проектного офиса стратегии безопасности «Норникеля» Сергей Кузнецов.
Алекс Шишло для Rough&Polished