«Норникель» определится с дивидендами за 2022 до июня

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«Норильский никель» должен определиться с дивидендными выплатами за 2022 год до июня этого года, заявил директор департамента компании по работе с инвестиционным сообществом Михаил Боровиков в эфире «БКС Live».

По его словам, менеджмент предоставил акционером всю выкладку о финансовом состоянии компании, а также о всех потенциальных рисках, которые могут быть актуальными для ее финансовой устойчивости.

Дальше акционеры должны сами решать, какие дивиденды через совет директоров предложить общему собранию «Норникеля». Это точно должно произойти до июня 2023 года, сказал Боровиков.



Алекс Шишло для Rough&Polished





