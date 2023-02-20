Lucapa подписала контракт на поставку газа в течение 14 лет для алмазного проекта Мерлин

Компания Lucapa Diamond через свою дочку Australian Natural Diamonds подписала основное соглашение с компанией Armor Energy о поставках газа для алмазного проекта Мерлин (Merlin) в Северной территории, Австралия.

Armor заявила, что соглашение предусматривает продажу газа, добытого на месторождении Глайд (Glyde), с середины 2025 года до конца 2039 года в течение 14 лет, обеспечивая топливо для поддержки разработки проекта, который в настоящее время проходит технико-экономическое обоснование.

В течение срока действия контракта будет поставлено не менее 7 ПДж валового газа.

«Перспектива наличия газа из источника менее чем в 20 км от алмазного проекта Мерлин, а не дизельного топлива, доставляемого грузовиками из Дарвина, потенциально как часть гибридного решения для получения энергии на основе газа и солнечной энергии, представляет значительный интерес для Lucapa как с экологической, так и с экономической точки зрения», — сказал управляющий директор Lucapa Стивен Уэтералл (Stephen Wetherall).

Генеральный директор Armor Кристиан Ланге (Christian Lange) сказал, что соглашение с Lucapa представляет собой значительную возможность для дальнейшей оценки, разработки и коммерциализации газового месторождения Глайд на Северной территории.

«Соглашение поддерживает ускоренный путь к коммерциализации этого неглубокого традиционного газового актива и усиливает впечатляющий потенциал традиционных и нетрадиционных углеводородов в бассейне Макартур на Северной территории, а также нашу способность поставлять этот ценный ресурс на внутренний рынок и представлять первую добычу в районе Большого Артезианского бассейна», — сказал он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

