Эксклюзив

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Lucapa подписала контракт на поставку газа в течение 14 лет для алмазного проекта Мерлин

Сегодня
Новости
Компания Lucapa Diamond через свою дочку Australian Natural Diamonds подписала основное соглашение с компанией Armor Energy о поставках газа для алмазного проекта Мерлин (Merlin) в Северной территории, Австралия.
Armor заявила, что соглашение предусматривает продажу газа, добытого на месторождении Глайд (Glyde), с середины 2025 года до конца 2039 года в течение 14 лет, обеспечивая топливо для поддержки разработки проекта, который в настоящее время проходит технико-экономическое обоснование.
В течение срока действия контракта будет поставлено не менее 7 ПДж валового газа.
«Перспектива наличия газа из источника менее чем в 20 км от алмазного проекта Мерлин, а не дизельного топлива, доставляемого грузовиками из Дарвина, потенциально как часть гибридного решения для получения энергии на основе газа и солнечной энергии, представляет значительный интерес для Lucapa как с экологической, так и с экономической точки зрения», — сказал управляющий директор Lucapa Стивен Уэтералл (Stephen Wetherall).
Генеральный директор Armor Кристиан Ланге (Christian Lange) сказал, что соглашение с Lucapa представляет собой значительную возможность для дальнейшей оценки, разработки и коммерциализации газового месторождения Глайд на Северной территории.
«Соглашение поддерживает ускоренный путь к коммерциализации этого неглубокого традиционного газового актива и усиливает впечатляющий потенциал традиционных и нетрадиционных углеводородов в бассейне Макартур на Северной территории, а также нашу способность поставлять этот ценный ресурс на внутренний рынок и представлять первую добычу в районе Большого Артезианского бассейна», — сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати