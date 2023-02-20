Саудовская Аравия закладывает основу для того, чтобы стать ведущим мировым поставщиком в горнодобывающем секторе

Саудовская Аравия стремится стать важным партнером на глобальной карте горнодобывающей промышленности, чтобы быть ведущим поставщиком в горнодобывающем секторе на местном уровне. Представители крупнейших мировых горнодобывающих компаний посетили Королевство, чтобы лучше понять местные инвестиционные возможности и впоследствии подать заявку на получение лицензий на разведку полезных ископаемых.

Программа Королевства по экономической диверсификации Vision 2030 направлена ​​на то, чтобы превратить горнодобывающую промышленность в третий столп национальной промышленности, наряду с нефтью и нефтехимией. Саудовской Аравии предоставила свободный доступ к геологическим данным через Геологическую службу страны. Такие данные необходимы для снижения риска инвестиций в этот сектор, помогая облегчить их.

В стране создана конкурентоспособная инвестиционная среда, на основе разработки собственного горнодобывающего кодекса, который создан на сравнении с ведущими мировыми горнодобывающими экосистемами. Кроме того, при участии местных и международных отраслевых экспертов и инвесторов Королевство обновило свою законодательную и нормативную базу, чтобы обеспечить прозрачность норм, поддерживаемых привлекательными инвестиционными стимулами.

Саудовская Аравия также интегрировала цепочки создания стоимости в горнодобывающую промышленность, чтобы стимулировать инвесторов, стремящихся к устойчивой добыче полезных ископаемых на всех этапах, от разведки до конечного потребителя. Это поможет им получать прибыль, а также создаст рабочие места для граждан Саудовской Аравии, помогая Королевству стать мировым лидером в этой области.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

