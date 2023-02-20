Саудовская Аравия закладывает основу для того, чтобы стать ведущим мировым поставщиком в горнодобывающем секторе

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Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

20 февраля 2023

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Саудовская Аравия закладывает основу для того, чтобы стать ведущим мировым поставщиком в горнодобывающем секторе

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Саудовская Аравия стремится стать важным партнером на глобальной карте горнодобывающей промышленности, чтобы быть ведущим поставщиком в горнодобывающем секторе на местном уровне. Представители крупнейших мировых горнодобывающих компаний посетили Королевство, чтобы лучше понять местные инвестиционные возможности и впоследствии подать заявку на получение лицензий на разведку полезных ископаемых.
Программа Королевства по экономической диверсификации Vision 2030 направлена ​​на то, чтобы превратить горнодобывающую промышленность в третий столп национальной промышленности, наряду с нефтью и нефтехимией. Саудовской Аравии предоставила свободный доступ к геологическим данным через Геологическую службу страны. Такие данные необходимы для снижения риска инвестиций в этот сектор, помогая облегчить их.
В стране создана конкурентоспособная инвестиционная среда, на основе разработки собственного горнодобывающего кодекса, который создан на сравнении с ведущими мировыми горнодобывающими экосистемами. Кроме того, при участии местных и международных отраслевых экспертов и инвесторов Королевство обновило свою законодательную и нормативную базу, чтобы обеспечить прозрачность норм, поддерживаемых привлекательными инвестиционными стимулами.
Саудовская Аравия также интегрировала цепочки создания стоимости в горнодобывающую промышленность, чтобы стимулировать инвесторов, стремящихся к устойчивой добыче полезных ископаемых на всех этапах, от разведки до конечного потребителя. Это поможет им получать прибыль, а также создаст рабочие места для граждан Саудовской Аравии, помогая Королевству стать мировым лидером в этой области.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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