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Выручка Petra Diamonds в первом полугодии сократилась до 212,1 млн долларов
Выручка от продаж алмазного сырья сократилась на 20%, до 210,7 млн долларов по сравнению с 264,7 млн долларов в предыдущем году.
Прибыль Petra от горнодобывающей деятельности за вычетом скорректированных корпоративных накладных расходов (скорректированная EBITDA) снизилась на 49%, до 77,4 млн долларов по сравнению с 150,9 млн долларов в предыдущем году, что представляет собой скорректированную маржу EBITDA в размере 36%, обусловленную снижением производства, увеличением затрат на добычу и нулевым вкладом от продажи крупных алмазов.
Исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) заявил, что компания продолжает выполнять недавно принятые производственные планы.
Он сказал, что в соответствии с прогнозом Petra годовое производство алмазного сырья вырастет примерно на 1 млн каратов с 2,8 млн каратов в 2023 финансовом году до 3,6–3,9 млн каратов в 2025 финансовом году.
«Добыча будет дополнительно увеличена за счет недавно одобренного расширения на участке Си-Кат (C-Cut) рудника Куллинан (Cullinan), которое позволит добыть в общей сложности 2,3 млн каратов алмазов дополнительно с 2025 финансового года по 2033 финансовый год», — сказал Даффи.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished