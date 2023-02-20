Компания Mauboussin: цены на бриллианты выросли на 30%

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Цены на бриллианты выросли примерно на 30%, сообщил в интервью телеканалу FRANCE INFO Ален Немарк (Alain Némarq) генеральный директор французского ювелирного бренда Mauboussin.

Причину роста цен он объясняет тем, что источники поставок стали более ограниченными в результате антироссийских санкций, из-за чего «мы потеряли 40% мировых поставок алмазов».

Генеральный директор Mauboussin признался, что его бизнес пострадал также из-за «увеличения затрат на рабочую силу, особенно из-за энергоносителей». Производственные затраты выросли более чем на 20%, и в результате за последние 18 месяцев компании пришлось повысить отпускные цены на ювелирные изделия примерно на 15%, сообщил Немарк.

Он ожидает дальнейшего удорожания драгоценностей в этом году.



Алекс Шишло для Rough&Polished





