Firestar Diamond продаст драгоценные камни и металлы, чтобы выплатить 1,5 млрд долларов кредита

Власти Индии назначили в судебном порядке ликвидатора для проведения аукционов по продаже драгоценных металлов и камней, принадлежащих компании Firestar Diamond International Pvt., бывшим владельцем которой являетя Нирав Моди (Nirav Modi), для погашения общих требований кредиторов на сумму более 1,5 млрд долларов США. Аукцион состоится 25 марта 2023 года.

Банки Punjab National Bank, Canara Bank, IDBI Bank Ltd. и Union Bank of India Ltd. входят в число кредиторов, предоставивших кредит компании, которая предположительно завязла в одном из крупнейших случаев мошенничества в Индии.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished