Эксклюзив

Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?

Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...

Вчера

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Firestar Diamond продаст драгоценные камни и металлы, чтобы выплатить 1,5 млрд долларов кредита

Сегодня
Новости
Власти Индии назначили в судебном порядке ликвидатора для проведения аукционов по продаже драгоценных металлов и камней, принадлежащих компании Firestar Diamond International Pvt., бывшим владельцем которой являетя Нирав Моди (Nirav Modi), для погашения общих требований кредиторов на сумму более 1,5 млрд долларов США. Аукцион состоится 25 марта 2023 года.
Банки Punjab National Bank, Canara Bank, IDBI Bank Ltd. и Union Bank of India Ltd. входят в число кредиторов, предоставивших кредит компании, которая предположительно завязла в одном из крупнейших случаев мошенничества в Индии.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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