IIa Technologies полностью оправдана в патентной судебной битве с компаниями De Beers Group и Element Six

После почти семи лет судебных разбирательств против компании Element Six Technologies Ltd Апелляционный суд вынес 17 февраля 2023 года свое решение и удовлетворил апелляцию IIa Technologies. IIа Technologies, наконец, была оправдана. Два патента Element Six, из-за которых были выдвинуты обвинения против IIa Technologies, были аннулированы судом Сингапура, говорится в пресс-релизе IIa Technologies.

Первый патент Element Six был аннулирован 7 февраля 2020 года, когда достопочтенный судья Валери Теан (Valerie Thean) обнаружила, что сингапурский патент Element Six под номером 110508 недействителен, и постановила его отозвать.

Семнадцатого февраля 2023 года Апелляционный суд Сингапура в составе достопочтенного главного судьи Сундареша Менона (Sundaresh Menon), апелляционного судьи Джудит Пракаш (Judith Prakash) и апелляционного судьи Стивена Чонга (Steven Chong) единогласно постановил, что другой патент Element Six, патент Сингапура № 115872 (SG872), недействителен, и постановил его полный отзыв. SG872 касается производства алмазного материала с помощью CVD для использования в качестве драгоценных камней и в оптических устройствах. Апелляционный суд установил, что SG872 недействителен по двум основаниям недостаточности и, следовательно, должен быть отозван полностью. В своем решении Апелляционный суд также отменил решение Высокого суда Сингапура о нарушении авторских прав. IIa Technologies последовательно и энергично защищала свои права на коммерциализацию своего запатентованного и составляющего коммерческую тайну процесса производства выращенных в лаборатории алмазов с использованием технологии CVD.

Профессор Д. С. Мисра (D. S. Misra), технический директор IIa Technologies, недавно прокомментировал: «Мы не только добились аннулирования патентов, но и особенно благодарны Апелляционному суду за то, что он также отменил обвинения о нарушении авторских прав. Хотя последние семь лет были долгими, мы чувствуем себя полностью оправданными теперь, когда процесс наконец завершился в пользу IIa Technologies».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished