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23 января 2023

De Beers уверена в сохранении своих давних партнерских отношений с Ботсваной

Сегодня
Новости
Компания De Beers уверена, что сохранит свои давние партнерские отношения с Ботсваной, заявил представитель компании.
Агентство Reuters цитирует вице-президента группы по глобальным продажам сайтхолдеров Отсиле Мабео (Otsile Mabeo), который заявил, что их «успешное» партнерство не закончится, но переговоры идут сложно.
«Важно отметить, что наши переговоры касаются не только соглашения о продаже, они также включают будущие права на добычу для компании Debswana, которые являются более сложными и требуют больше времени для уточнения деталей», — сказал Мабео.
De Beers, на 85% принадлежащая Anglo American, ведет переговоры с правительством Ботсваны о продлении своих прав на добычу полезных ископаемых до 2029 года.
Соглашение о продаже от 2011 года, регулирующее условия сбыта алмазов, добытых Debswana, совместным предприятием на равных долях между правительством и De Beers, которое продает на аукционах большую часть драгоценных камней, должно было истечь в 2021 году.
Стороны продлили его, сославшись на вспышку COVID-19 в качестве причины задержки завершения переговоров, и соглашение продлится до 30 июня 2023 года.
В рамках текущей сделки Debswana продает 75% своей продукции De Beers, а 25% — государственной компании Okavango Diamond Company.
Президент Ботсваны Мокгветси Масиси недавно пригрозил разорвать отношения с De Beers, если результаты переговоров о пересмотре соглашения окажутся неблагоприятными для его правительства.
«Если мы не добьемся взаимовыгодной ситуации, каждая сторона должна будет собрать свои чемоданы и уйти», — цитирует агентство AFP его заявление на митинге правящей Демократической партии Ботсваны (Botswana Democratic Party, BDP) в Мошупе.
«[Теперь] мы получили представление о том, как работает алмазный рынок, и обнаружили, что получали меньше, чем должны были. Мы также обнаружили, что наши алмазы приносят большую прибыль и что соглашение 2011 года не было для нас выгодным. Мы повышаем ставки, потому что хотим получить большую долю наших алмазов. Дела не могут продолжаться так дальше».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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