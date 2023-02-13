Эксклюзив
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
Вчера
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Алмазы из ДРК: экспорт в Бельгию вырос на 12% в 2022 году, но ОАЭ остаются на первом месте
Согласно данным, опубликованным министерством горнорудной промышленности ДРК, доля Объединенных Арабских Эмиратов в алмазном экспорте упала за года на 10% - с 60% до 50%, а доля Бельгии, напротив, выросла до 46,34% с 34% в 2021 году, что является рекордным показателем - рост примерно на 12%.
Уже второй год подряд ОАЭ являются основным направлением конголезского экспорта алмазов. Другими его направлениями в 2022 году в порядке значимости были Индия, Израиль, США и Канада.
В последние месяцы ДРК укрепила связи с ОАЭ, что привело, в частности, к заключению соглашения об экспорте золота, олова, вольфрама и тантала, пишет интернет-ресурс agenceecofin.com.
ДРК является вторым по величине производителем алмазов в Африке после Ботсваны. Страна ежегодно экспортирует большую часть своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Бельгию. В 2021 году на эти две страны пришлось 94% экспортированных конголезских алмазов пришлось.
Алекс Шишло для Rough&Polished