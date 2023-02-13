Алмазы из ДРК: экспорт в Бельгию вырос на 12% в 2022 году, но ОАЭ остаются на первом месте

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Демократическая Республика Конго в 2022 году официально экспортировала 11,68 млн каратов алмазов по сравнению с 12,68 млн в предыдущем году.

Согласно данным, опубликованным министерством горнорудной промышленности ДРК, доля Объединенных Арабских Эмиратов в алмазном экспорте упала за года на 10% - с 60% до 50%, а доля Бельгии, напротив, выросла до 46,34% с 34% в 2021 году, что является рекордным показателем - рост примерно на 12%.

Уже второй год подряд ОАЭ являются основным направлением конголезского экспорта алмазов. Другими его направлениями в 2022 году в порядке значимости были Индия, Израиль, США и Канада.

В последние месяцы ДРК укрепила связи с ОАЭ, что привело, в частности, к заключению соглашения об экспорте золота, олова, вольфрама и тантала, пишет интернет-ресурс agenceecofin.com.

ДРК является вторым по величине производителем алмазов в Африке после Ботсваны. Страна ежегодно экспортирует большую часть своей продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Бельгию. В 2021 году на эти две страны пришлось 94% экспортированных конголезских алмазов пришлось.



Алекс Шишло для Rough&Polished





