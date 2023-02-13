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В 2022 году основная прибыль Amplats снизилась на 32% - до 74 млрд рандов
В сообщении компании говорится, что влияние низких цен снизило EBITDA на 14,3 млрд рандов в сочетании с инфляционным воздействием индекса потребительских цен в объеме 3,2 млрд рандов.
Это, по словам Amplats, было частично компенсировано более низкими роялти в размере 13,9 млрд рандов и более слабым обменным курсом ранда к доллару.
Компания также зарегистрировал прибыль по EBITDA в горнодобывающей промышленности на уровне 57%.
«В этом финансовом году мы столкнулись со сложной операционной средой, с макроэкономическими проблемами, сбоями в цепочке поставок, социально-экономическими волнениями и сокращением подачи электроэнергии, а также с некоторыми собственными производственными препятствиями, — сказала уходящий исполнительный директор Amplats Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen). — Однако мы наблюдаем хороший уровень устойчивости во всех наших операциях и сильную реакцию нашей команды, преодолевающей эти проблемы, чтобы обеспечить наши показатели добычи, переработки и продаж за год».
Amplats заявила, что средняя цена корзины МПГ оставалась второй по величине за всю историю наблюдений в 2022 году и составила 2 551 доллар (41 453 ранда) за унцию МПГ после достижения рекордного максимума в 2021 году.
Цена палладия достигла рекордно высокого уровня в первом квартале 2022 года из-за проблем с поставками после ввода войск России на Украину, в то время как палладий и родий торговались в соответствии с изменением производства автомобилей, которое в 2022 году выросло на 7%.
Цена на платину росла в течение 2022 года после того, как большую часть года на нее негативно влияло повышение цены в долларах.
Amplats заявила, что общее производство металлов платиновой группы (включая платину, палладий, родий, иридий, рутений и золото) сократилось на 6%, до 4 млн унций в 2022 году, в основном из-за более низкого содержания металлов на руднике Могалаквена (Mogalakwena) и влияния запланированного закрытия инфраструктуры на руднике Амандельбульт (Amandelbult), частично компенсированного увеличением производства на рудниках Мототоло (Mototolo) и Унки (Unki).
В сообщении также говорится, что общее производство МПГ на собственных рудниках, включая Могалаквена, Амандельбульт, Мототоло, Унки и 50-процентную долю в рудниках Кроондал (Kroondal) и Модиква (Modikwa), сократилось на 7%, до 2,6 млн унций.
Задержка с завершением реконструкции медеплавильного завода в Полокване из-за некачественных материалов, а также перебоев с подачей электроэнергии со стороны компании Eskom привела к тому, что общий объем рафинированной продукции составил 3,8 млн унций МПГ и продажи соответствовали этому объему, говорится в сообщении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished