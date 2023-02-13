Эксклюзив
Почему ODC требуется больше времени для продажи голубого бриллианта Окаванго?
Okavango Diamond Company (ODC), компания по сбыту алмазов, полностью принадлежащая правительству Ботсваны, приняла экстраординарное решение о проведении огранки и полировки голубого алмаза Окаванго (Okavango) весом 20,46 карата, добытого...
Сегодня
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА
Соглашение предусматривает автоматическую пролонгацию на следующие пять лет, если стороны не решат иное. В министерстве имущественных и земельных отношений Якутии сообщили, что поддерживают продление соглашения на прежних условиях. В пресс-службе АЛРОСА заявили, что эффективность действующего акционерного соглашения «подтверждается исторической статистикой хороших операционных результатов» компании, и «менеджмент АЛРОСА продуктивно взаимодействует с обоими крупнейшими акционерами».
АЛРОСА пока не объявляла, будет ли платить финальные дивиденды за 2022 год.
Владимир Малахов, Rough&Polished