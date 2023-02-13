Власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА

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Власти РФ и Якутии собираются продлить акционерное соглашение АЛРОСА, истекающее в 2023 году, на пять лет на прежних условиях. Об этом сообщает газета «Коммерсант», раскрывшая, что об этом ее проинформировали Минфин и правительство Якутии, выступающие за продление соглашения. «Стороны, которые сейчас владеют примерно по 33% АЛРОСА, будут обязаны сохранять не менее 25% плюс 1 акцию алмазной компании. Дивиденды АЛРОСА выступают важным источником пополнения бюджета Якутии, но компания не платила их с первого полугодия 2021 года. По мнению аналитиков, есть шансы на возобновление выплат уже в этом году, несмотря на внеплановый рост НДПИ для компании в первом квартале», - говорится в корреспонденции газеты.

Соглашение предусматривает автоматическую пролонгацию на следующие пять лет, если стороны не решат иное. В министерстве имущественных и земельных отношений Якутии сообщили, что поддерживают продление соглашения на прежних условиях. В пресс-службе АЛРОСА заявили, что эффективность действующего акционерного соглашения «подтверждается исторической статистикой хороших операционных результатов» компании, и «менеджмент АЛРОСА продуктивно взаимодействует с обоими крупнейшими акционерами».

АЛРОСА пока не объявляла, будет ли платить финальные дивиденды за 2022 год.



Владимир Малахов, Rough&Polished



