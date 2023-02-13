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Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
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23 января 2023
G7 и ЕС попытаются идентифицировать алмазы российского происхождения
Согласно агентству, предыдущие попытки ЕС ввести санкции в отношении российских драгоценных камней встретили сопротивление со стороны стран-импортеров, таких как Бельгия, которые утверждали, что эти усилия будут бесполезными, поскольку транзакции просто переместятся в другое место без механизма отслеживания драгоценных камней.
План, все еще находящийся на ранней стадии разработки, будет включать создание централизованной базы данных, которая позволит властям отслеживать перемещение алмазов от пункта их происхождения до конечного пункта назначения. Это облегчило бы выявление любых алмазов, которые могли быть получены незаконным путем и могли быть использованы для финансирования конфликтов или другой незаконной деятельности.
«США ввели санкции против российского горнодобывающего гиганта АЛРОСА, на долю которого приходится около трети мировой торговли необработанными алмазами на сумму 80 миллиардов долларов США. Но эти меры оказали ограниченное влияние, поскольку большая часть торговли проходит через другие рынки, такие как Индия», — отмечает Bloomberg.
Инициатива получила высокую оценку правозащитных групп, которые уже давно призывают к большей прозрачности в торговле алмазами. Ожидается также, что этот шаг окажет давление на алмазную отрасль с тем, чтобы она улучшила свои стандарты и практику.
Источники, знакомые с дискуссиями в G7 и ЕС, говорят, что решение этой проблемы произойдет не скоро, потому что отследить бриллианты на мировом рынке чрезвычайно сложно. Хотя план все еще находится на ранней стадии, официальные лица из G7 и ЕС выразили оптимизм в отношении того, что он будет успешным в улучшении прозрачности и подотчетности торговли алмазами.
Владимир Малахов, Rough&Polished