Алмазная отрасль столкнется с четырьмя основными тенденциями в 2023 году и далее

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Ожидается, что в ближайшие годы мировой рынок бриллиантов претерпит значительные изменения, причем несколько прогнозов указывают на изменения в способах поиска источников бриллиантов, их сбыта и продажи.

Согласно недавно опубликованной статье в журнале National Jeweller, алмазная отрасль, вероятно, столкнется с четырьмя основными тенденциями в 2023 году и далее.

Первый прогноз заключается в том, что выращенные в лаборатории бриллианты будут продолжать набирать популярность среди потребителей, особенно среди миллениалов и представителей поколения Z, которые отдают приоритет устойчивому развитию и этическим источникам. Ожидается, что эта тенденция окажет давление на рынок природных бриллиантов, который может с трудом конкурировать с более низкими ценами и более высокими этическими стандартами лабораторных бриллиантов.

Согласно второму предсказанию, развитие цифровых технологий изменит способы маркетинга и продажи бриллиантов. Поскольку все больше потребителей совершают покупки в Интернете, розничные продавцы бриллиантов, вероятно, будут инвестировать в цифровые платформы и виртуальный опыт, чтобы повысить вовлеченность своих клиентов и продажи. Социальные сети также будут играть ключевую роль в продвижении бриллиантов, а влиятельные лица и интернет-сообщества будут стимулировать спрос на конкретные бренды и модели бриллиантов.

Третий прогноз состоит в том, что цепочка поставок бриллиантов станет более прозрачной и отслеживаемой. Потребители все чаще хотят знать происхождение своих бриллиантов, и компании отвечают внедрением блокчейна и других технологий для отслеживания всего пути бриллианта от рудника до рынка. Ожидается, что эта тенденция повысит доверие потребителей к алмазной отрасли и обеспечит этичное и устойчивое получение бриллиантов.

Наконец, в отчете прогнозируется, что алмазная отрасль будет по-прежнему сталкиваться с проблемами, связанными с пандемией COVID-19, включая сбои в цепочке поставок и изменение поведения потребителей. Однако ожидается, что отрасль адаптируется к этим вызовам, разработав новые стратегии поиска, маркетинга и продажи бриллиантов в постпандемическом мире.

В целом National Jeweller предполагает, что рынок бриллиантов находится на пороге значительных изменений, обусловленных меняющимися потребительскими предпочтениями и цифровыми инновациями. По мере того, как отрасль адаптируется к этим тенденциям, ей необходимо будет найти новые способы оставаться отвечающей веяниям времени и конкурентоспособной на быстро развивающемся рынке.



Владимир Малахов, Rough&Polished





