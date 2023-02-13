Карантин в Китае ударил по производству выращенных в лаборатории бриллиантов в Индии

Сегодня Новости

Карантинные меры в Китае повлияли на производство выращенных в лаборатории бриллиантов в Индии. Ограничение предложения такой продукции со стороны Индии наступило в то время, когда она стала свидетелем быстрого роста производства выращенных в лаборатории бриллиантов - согласно прогнозам, в этом месяце объем выпуска этих камней составит 3,6 млн каратов, что более чем вдвое больше по сравнению с годом ранее, согласно сообщению Economic Times.

Спрос на выращенные в лаборатории бриллианты демонстрирует феноменальный рост как в Индии, так и на мировых рынках. В настоящее время доля Индии в мировом производстве выращенных в лаборатории бриллиантов составляет около 15%.

В глобальном масштабе рынок в 2020 году оценивался в 19,3 млрд долларов США, и ожидается, что к 2030 году его стоимость достигнет 49,9 млрд долларов. Кроме того, Индия и сама продемонстрировала хороший спрос на выращенные в лаборатории бриллианты.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





