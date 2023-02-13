Самолет компании RZM Murowa, перевозивший алмазы, совершил аварийную посадку

Сегодня Новости

Самолет Piper 31 Navajo, принадлежащий компании RZM Murowa, совершил вынужденную посадку на ферме примерно в 16 км от поселка Беатрис в Зимбабве.

Алмазодобывающая компания сообщила, что причина вынужденной посадки еще не установлена.

«Жертв на борту или на земле не было», — заявили в компании.

RZM Murowa проведет полное расследование совместно с Управлением гражданской авиации.

Однако газета The Herald со ссылкой на полицию сообщила, что в результате крушения один человек погиб, а пять человек, находившихся на борту, получили ранения.

В полиции заявили, что легкий самолет в момент крушения перевозил алмазы с рудника Звишаване (Zvishavane). Алмазы были доставлены в офис RZM Murowa в Хараре.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





