У компании South32 снизилась выручка за полугодие

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
У компании South32 снизилась выручка за полугодие
За этот период компания выручила 3,69 млрд США по сравнению с 4 млрд долларов годом ранее.
Прибыль компании после налогообложения также снизилась на 34%, до 685 млн долларов с 1,03 млрд долларов, в то время как прибыль от основной деятельности до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27%, до 1,3 млрд долларов с 1,8 млрд долларов.
«Мы добились еще одного периода сильных производственных результатов, и, хотя цены на сырьевые товары отступили от рекордных уровней, мы зафиксировали один из наших самых больших результатов прибыли на сегодняшний день с базовой EBITDA в размере 1,36 млрд долларов, — сказал исполнительный директор South32 Грэм Керр (Graham Kerr). — Наш сильный финансовый результат подкреплен ростом производства на 12%, недавними улучшениями нашего портфеля активов, которые увеличили наше присутствие в металлах, имеющих решающее значение для низкоуглеродного будущего, а также постоянным вниманием к эффективности затрат. Это позволило нам принять решение о выплате обычных дивидендов в размере 224 млн долларов за завершившееся в декабре полугодие 2022 года».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished