У компании South32 снизилась выручка за полугодие

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South32, диверсифицированная горнодобывающая и металлургическая компания, работающая в Австралии, Южной Африке и Южной Америке, зафиксировала падение выручки на 8% за полугодие, закончившееся в декабре 2022 года.

За этот период компания выручила 3,69 млрд США по сравнению с 4 млрд долларов годом ранее.

Прибыль компании после налогообложения также снизилась на 34%, до 685 млн долларов с 1,03 млрд долларов, в то время как прибыль от основной деятельности до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27%, до 1,3 млрд долларов с 1,8 млрд долларов.

«Мы добились еще одного периода сильных производственных результатов, и, хотя цены на сырьевые товары отступили от рекордных уровней, мы зафиксировали один из наших самых больших результатов прибыли на сегодняшний день с базовой EBITDA в размере 1,36 млрд долларов, — сказал исполнительный директор South32 Грэм Керр (Graham Kerr). — Наш сильный финансовый результат подкреплен ростом производства на 12%, недавними улучшениями нашего портфеля активов, которые увеличили наше присутствие в металлах, имеющих решающее значение для низкоуглеродного будущего, а также постоянным вниманием к эффективности затрат. Это позволило нам принять решение о выплате обычных дивидендов в размере 224 млн долларов за завершившееся в декабре полугодие 2022 года».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





