Diamcor Mining сокращает убытки

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Компания Diamcor Mining зафиксировала чистый убыток в размере 386 619 долларов США на своем проекте Крон-Эндора (Krone-Endora) в районе рудника Венеция (Venetia) в Южной Африке за промежуточный период, закончившийся 31 декабря 2022 года, по сравнению с убытком в размере 939 916 долларов годом ранее.

Компания получила валовой доход от производственной деятельности в размере 2,5 млн долларов за рассматриваемый период по сравнению с 1,3 млн долларов за аналогичный период предыдущего года.

Diamcor Mining продала 8 327,58 карата необработанных алмазов по средней цене $246,68 за карат.

В сообщении компании говорится, что достигнутая ею средняя цена карата в долларах по-прежнему превышает среднемировой показатель.

Diamcor Mining также заявила, что продолжает продвигать несколько задач, направленных на снижение влияния в будущем проблем с энергоснабжением в Южной Африке в долгосрочной перспективе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished







