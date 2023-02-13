Индийские предприятия по производству бриллиантов сократили загрузку производственных мощностей на 40%

По сообщениям Economic Times, новая напряженность в отношениях между США и Китаем усугубляет беспокойство индийских экспортеров бриллиантов, которые сократили загрузку мощностей своих алмазообрабатывающих предприятий на 40% из-за замедления мировых продаж бриллиантов за последние три месяца.

«Мы не знаем, на чем скажется геополитическая напряженность в ближайшие дни. И США, и Китай являются для нас важными рынками», — сказал Випул Шах (Vipul Shah), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась в последние недели, когда американские военные сбили предполагаемый китайский воздушный шар-шпион у побережья Южной Каролины, а обе страны обмениваются обвинениями в проведении операций по разведке.

США являются крупнейшим импортером бриллиантов из Индии, а Китай – вторым по величине рынком сбыта индийских бриллиантов.

По словам Шаха, наблюдается замедление поставок бриллиантов из Индии в США. Из-за спада на экспортном рынке алмазообрабатывающие предприятия в Сурате сейчас загружены на 60%, а рабочий день сократился до 4-5 дней в неделю.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



