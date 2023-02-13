Индийские предприятия по производству бриллиантов сократили загрузку производственных мощностей на 40%

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Индийские предприятия по производству бриллиантов сократили загрузку производственных мощностей на 40%

Сегодня
Новости
По сообщениям Economic Times, новая напряженность в отношениях между США и Китаем усугубляет беспокойство индийских экспортеров бриллиантов, которые сократили загрузку мощностей своих алмазообрабатывающих предприятий на 40% из-за замедления мировых продаж бриллиантов за последние три месяца.
«Мы не знаем, на чем скажется геополитическая напряженность в ближайшие дни. И США, и Китай являются для нас важными рынками», — сказал Випул Шах (Vipul Shah), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).
Напряженность в отношениях между США и Китаем обострилась в последние недели, когда американские военные сбили предполагаемый китайский воздушный шар-шпион у побережья Южной Каролины, а обе страны обмениваются обвинениями в проведении операций по разведке.
США являются крупнейшим импортером бриллиантов из Индии, а Китай – вторым по величине рынком сбыта индийских бриллиантов.
По словам Шаха, наблюдается замедление поставок бриллиантов из Индии в США.  Из-за спада на экспортном рынке алмазообрабатывающие предприятия в Сурате сейчас загружены на 60%, а рабочий день сократился до 4-5 дней в неделю. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished 


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