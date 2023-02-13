Незаконная добыча золота в Мьянме беспрепятственно расширяется, что угрожает водоснабжению

Быстрое расширение незаконной добычи золота после военного переворота отравляет воду в штате Качин, Мьянма, и лишает средств к существованию жителей, которые говорят, что этническая группа качинов, управляющая регионом, не смогла контролировать этот сектор.

Незаконная добыча золота, а также нефрита и редкоземельных минералов процветает в штате Качин, где сменявшие друг друга правительства на протяжении поколений не могут отрегулировать эту отрасль. Однако количество незаконных операций резко возросло после прихода к власти военных 1 февраля 2021 года на фоне конфликта между войсками хунты и силами вооруженного сопротивления в регионе. Количество незаконных золотых приисков в штате Качин «почти удвоилось» после переворота, и они наносят ущерб окружающей среде, несмотря на местные протесты.

В соответствии с законами, регулирующими мелкомасштабную и частную добычу полезных ископаемых, золотые прииски должны находиться на расстоянии не менее 300 футов от источников воды, таких как реки, ручьи и озера, чтобы предотвратить загрязнение горнодобывающими отходами. Кроме того, золотые прииски должны работать таким образом, чтобы ограничить экологическое и социально-экономическое воздействие на местные сообщества.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished