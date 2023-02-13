Незаконная добыча золота в Мьянме беспрепятственно расширяется, что угрожает водоснабжению

Эксклюзив

«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»

Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...

13 февраля 2023

Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore

Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...

06 февраля 2023

De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе

Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...

30 января 2023

«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»

Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...

23 января 2023

Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan

Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...

16 января 2023

Незаконная добыча золота в Мьянме беспрепятственно расширяется, что угрожает водоснабжению

Сегодня
Новости

Быстрое расширение незаконной добычи золота после военного переворота отравляет воду в штате Качин, Мьянма, и лишает средств к существованию жителей, которые говорят, что этническая группа качинов, управляющая регионом, не смогла контролировать этот сектор.
Незаконная добыча золота, а также нефрита и редкоземельных минералов процветает в штате Качин, где сменявшие друг друга правительства на протяжении поколений не могут отрегулировать эту отрасль. Однако количество незаконных операций резко возросло после прихода к власти военных 1 февраля 2021 года на фоне конфликта между войсками хунты и силами вооруженного сопротивления в регионе. Количество незаконных золотых приисков в штате Качин «почти удвоилось» после переворота, и они наносят ущерб окружающей среде, несмотря на местные протесты.
В соответствии с законами, регулирующими мелкомасштабную и частную добычу полезных ископаемых, золотые прииски должны находиться на расстоянии не менее 300 футов от источников воды, таких как реки, ручьи и озера, чтобы предотвратить загрязнение горнодобывающими отходами.  Кроме того, золотые прииски должны работать таким образом, чтобы ограничить экологическое и социально-экономическое воздействие на местные сообщества.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished 

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