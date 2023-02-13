Как выбирали подарки к 14 февраля мужчины и женщины и что они дарили

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День всех влюбленных вошел в тройку популярных праздничных поводов для покупки ювелирных изделий наряду с Новым годом и 8 марта, выяснили в ходе большого исследования пути клиента (Customer journey map) в сети «585*ЗОЛОТОЙ».

О своем намерении покупать и дарить украшения по случаю Дня святого Валентина сообщили 32% опрошенных мужчин и женщин.

Согласно результатам исследования, 49% мужчин готовы подарить в день всех влюбленных только цветы, 20% респондентов к букету выберут еще какой-либо презент. 17% мужчин запланировали в подарок ювелирные украшения. Еще 11,5% опрошенных ничего не дарят на 14 февраля и не намерены что-либо менять в этом году.

При этом практически все женщины ожидают в этот праздник подарок и знаки внимания со стороны любимых. 59% женщин рассчитывают получить как минимум цветы, а 43% ждут и цветы, и ювелирный презент.

Есть разница и в подготовке к празднику: женщины подходят к выбору презента более ответственно и приступают к поиску за 7 – 10 дней до даты. Мужчины же совершают покупку подарка за 3-4 дня до события, однако, многие - непосредственно в сам праздник.

Исходя из этих сроков, чтобы узнать, что покупали ко Дню всех влюбленных в этом году, в сети «585*ЗОЛОТОЙ» проанализировали продажи в период с 10 по 14 февраля.

Лидерами продаж стали золотые украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, они прибавили 25% к показателю 2022 года. Это говорит о том, что россияне основательно подходят к выбору подарка. Повышенный спрос на золотые украшения с драгоценными камнями наметился еще в конце 2022 года и с каждым месяцем только усиливается.

Увеличился спрос на обручальные кольца (+ 6,5%), что говорит о начале периода организации и подготовки к свадьбам.



Алекс Шишло для Rough&Polished





