Как выбирали подарки к 14 февраля мужчины и женщины и что они дарили

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
Как выбирали подарки к 14 февраля мужчины и женщины и что они дарили
О своем намерении покупать и дарить украшения по случаю Дня святого Валентина сообщили 32% опрошенных мужчин и женщин.
Согласно результатам исследования, 49% мужчин готовы подарить в день всех влюбленных только цветы, 20% респондентов к букету выберут еще какой-либо презент. 17% мужчин запланировали в подарок ювелирные украшения. Еще 11,5% опрошенных ничего не дарят на 14 февраля и не намерены что-либо менять в этом году.
При этом практически все женщины ожидают в этот праздник подарок и знаки внимания со стороны любимых. 59% женщин рассчитывают получить как минимум цветы, а 43% ждут и цветы, и ювелирный презент.
Есть разница и в подготовке к празднику: женщины подходят к выбору презента более ответственно и приступают к поиску за 7 – 10 дней до даты. Мужчины же совершают покупку подарка за 3-4 дня до события, однако, многие - непосредственно в сам праздник.
Исходя из этих сроков, чтобы узнать, что покупали ко Дню всех влюбленных в этом году, в сети «585*ЗОЛОТОЙ» проанализировали продажи в период с 10 по 14 февраля.
Лидерами продаж стали золотые украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, они прибавили 25% к показателю 2022 года. Это говорит о том, что россияне основательно подходят к выбору подарка. Повышенный спрос на золотые украшения с драгоценными камнями наметился еще в конце 2022 года и с каждым месяцем только усиливается.
Увеличился спрос на обручальные кольца (+ 6,5%), что говорит о начале периода организации и подготовки к свадьбам.
Алекс Шишло для Rough&Polished