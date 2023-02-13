Вандерлинден: WFDB и IDMA представляют собой две стороны одной медали

Эксклюзив
«Алмазы Заполярья»: «Нам удалось собрать совершенно уникальные по качеству алмазные активы»
Павел Шелков – главный геолог группы компаний «Алмазы Заполярья», которая занимается поисково-оценочными работами с целью разработки новых алмазных месторождений в России с широким географическим охватом - от Карелии до Якутии. В этом интервью корреспонденту...
13 февраля 2023
Лабораторные бриллианты в конечном итоге будут доминировать на рынках модных товаров по всему миру, прогнозирует Рухан Сироя, генеральный директор Evermore
Рохан Сироя (Rohan Siroya), выходец из семьи, владеющей ювелирной империей Siroya, имеет четкое намерение вывести компанию на новый этап развития и дальнейшего успеха. Оттачивая свои навыки в качестве девелопера в Мумбаи, Рохан продемонстрировал...
06 февраля 2023
De Beers в этом году планирует начать добычу на подземном проекте Венеция в ЮАР и создает СП с Endiama в Анголе
Ожидается, что в этом году De Beers начнет горную добычу на своем подземном проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, почти на два года позже первоначально намеченного срока. Строительство подземного проекта началось в 2013 году, а начало производства...
30 января 2023
«Хотя мы находимся на седьмом месте в мире по добыче золота, нам приходится покупать этот металл в США»
Клементе Гевара (Clemente Guevara), работающий в отрасли более 45 лет, руководит New Fashion Peru, одной из трех крупнейших ювелирных компаний страны. Вместе они контролируют 90% рынка экспорта ювелирных изделий стоимостью $120 млн. Гевара...
23 января 2023
Потребители пытаются использовать гораздо менее дорогую альтернативу природным бриллиантам, заявляет Вин Ли, генеральный директор Grand Metropolitan
Миллиардер Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор американской компании Grand Metropolitan, известен как «Король индустрии предметов роскоши». Семейный офис Grand Metropolitan в Беверли-Хиллз представляет собой частную холдинговую компанию, специализирующуюся...
16 января 2023
Вандерлинден: WFDB и IDMA представляют собой две стороны одной медали
«В течение почти семи десятилетий IDMA и наша дочерняя организация, Всемирная федерация алмазных бирж, поддерживали давнюю традицию совместного созыва наших Всемирных алмазных конгрессов раз в два года. Как мы отмечали в предыдущем сообщении, этого не случится в рамках того, что должно стать 40-м Всемирным алмазным конгрессом. Решение проводить наши встречи отдельно далось с трудом», - заявил Вандерлинден.
«Однако, — продолжил он, — было бы неразумно придавать этому слишком большое значение. WFDB и IDMA представляют собой две стороны одной медали и имеют множество общих интересов, стремлений и целей».
«Поэтому мы всегда будем оставаться приверженными сотрудничеству и совместной работе с WFDB для развития нашей отрасли и ее светлого будущего», — заключил Вандерлинден.
40-й Конгресс IDMA пройдет 28-30 марта в приморском отеле Tel Aviv Carlton в Израиле. Его спонсируют и совместно организуют Израильская ассоциация производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA) и Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).
Чтобы зарегистрироваться и забронировать номер в отеле, посетите страницу 40-го Конгресса IDMA: https://idma.diamonds/idma-40th-congress/
Регистрационный взнос с участников IDMA не взимается. Гостиничные номера в отеле Carlton предлагаются по специальному тарифу для участников конгресса. Данный тариф действителен до 24 февраля 2023 года.