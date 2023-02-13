Вандерлинден: WFDB и IDMA представляют собой две стороны одной медали

(Пресс-релиз IDMA) – После объявления от 15 февраля о том, что Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) проведет свой 40-й Конгресс отдельно от родственной организации - Всемирной федерации алмазных бирж (World Diamond Federation of Diamond Bourses, WFDB), Президент IDMA Ронни Вандерлинден (Ronnie VanderLinden) выступил со следующим кратким разъяснением.«В течение почти семи десятилетий IDMA и наша дочерняя организация, Всемирная федерация алмазных бирж, поддерживали давнюю традицию совместного созыва наших Всемирных алмазных конгрессов раз в два года. Как мы отмечали в предыдущем сообщении, этого не случится в рамках того, что должно стать 40-м Всемирным алмазным конгрессом. Решение проводить наши встречи отдельно далось с трудом», - заявил Вандерлинден.«Однако, — продолжил он, — было бы неразумно придавать этому слишком большое значение. WFDB и IDMA представляют собой две стороны одной медали и имеют множество общих интересов, стремлений и целей».«Поэтому мы всегда будем оставаться приверженными сотрудничеству и совместной работе с WFDB для развития нашей отрасли и ее светлого будущего», — заключил Вандерлинден.40-й Конгресс IDMA пройдет 28-30 марта в приморском отеле Tel Aviv Carlton в Израиле. Его спонсируют и совместно организуют Израильская ассоциация производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA) и Израильский институт алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).