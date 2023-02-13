Lucapa Diamond извлекла алмазы из двух крупнообъемных проб кимберлита на руднике Луло

23 алмаза, извлеченные из крупнообъемной пробы с участка KBS/164/02 вместе с самым большим алмазом (внизу) весом 2,38 карата и алмазом весом 0,71 карата (вверху слева). Фото: Lucapa Diamond.

Lucapa Diamond извлекла 23 алмаза из пробы, взятой на кимберлите L164, и 13 алмазов из пробы на кимберлите L056.В сообщении компании говорится, что крупная проба из кимберлита KBS/164/02 на Луло общим объемом 365 м3 была обработана на заводе по отбору проб, в результате чего было получено 16,32 карата алмазов при их содержании в 4,47 карата на сто кубометров материала, при этом самый крупный извлеченный алмаз весил 2,38 карата.Это самый высокий уровень содержания алмазов, извлеченных из крупнообъемной пробы кимберлита на руднике Луло, и это очень обнадеживающий результат на ранней стадии.Кимберлит L164 расположен к югу (вверх по течению) от водосборной площади Кангиге (Canguige) и был включен в список приоритетных валовых проб кимберлита из-за содержания в нем минералов-индикаторов.Кимберлит L056 расположен рядом с участком 57 и примыкает к водосбору Кангиге.